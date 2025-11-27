الخميس 27 نوفمبر 2025
النقل تنظم حفل استقبال للوفود المشاركة في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية

وزير النقل
وزير النقل
نظمت وزارة النقل صباح اليوم الخميس، حفل استقبال للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية وانتخابات المنظمة.

انتخابات المنظمة البحرية 

كان في استقبال رؤساء وأعضاء الوفود الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسفير أشرف سويلم سفير مصر في بريطانيا، واللواء نيهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ورؤساء غرف الملاحة المصرية.

شهد الحفل حضور مكثف من وفود عدد كبير من مختلف الدول الشقيقة والصديقة(السعودية -الإمارات-قطر -عمان - لبنان -باكستان...).

كما شهد حفل الاستقبال حضور أريسينو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، والذي أشاد بدور مصر الكبير في مجال النقل البحري  وحركة التجارة العالمية.

وعقد  الوزير على هامش  حفل الاستقبال لقاء مع وزير  النقل الباكستاني حيث تم  بحث سبل  تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وخاصة في مجال البنية التحتية والنقل البحري وتبادل الخبرات والزيارات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وأكد الوزير خلال حفل الاستقبال، حرص مصر على المشاركة بفعالية في أعمال الجمعية للمنظمة البحرية الدولية والتعاون مع كافة دول المنظمة والمجتمع الملاحي ككل من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة؛ مؤكدا أن مصر لديها  كل  المقومات التي تؤهلها للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة( c ).

