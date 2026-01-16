أخبار مصر اليوم: الأطباء توضح مهام صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.. تشغيل 4 قطارات إضافية إلى أسوان في هذا الموعد.. توفير فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووي

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

أعلنت وزارة العمل توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية.

كشفت نقابة الأطباء تفاصيل عمل صندوق التأمين ضد المخاطر الناجمة عن الأخطاء الطبية، والذي يعد أحد النظم التأمينية المعمول بها في معظم دول العالم، بما فيها دول الخليج، بهدف حماية مقدمي الخدمات الطبية من الأعباء المالية والقانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفي الوقت نفسه ضمان تعويض عادل للمرضى المتضررين.

بدأ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى الصين بالاجتماع مع مسئولي شركة كنركس الرائدة فى مجالات تصنيع خلايا وتقنيات وبطاريات تخزين الطاقة، بحضور مسئولي شركة كيميت المصرية.

شهد الأسبوع الرئاسي استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وكريستين أودويسر عضو مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وروزاماريا جيلي نائب المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكريستوف بيجو، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء وتبدأ فى الثانية فجرا وتنتهي فى الساعة العاشرة صباحا.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة منتصف العام الدراسى، وذلك لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي.

وذلك لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وللمساهمة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي، قررت الهيئة تشغيل عدد 4 قطارات إضافية علي خط (القاهرة / أسوان والعكس ) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22/1/2026 بالإضافة إلى القطارات اليومية الأخرى.

يؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادى بالقاهرةغدا، امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

أقام الأزهر الشريف، مساء الجمعة عقب صلاة المغرب، احتفالًا رسميًّا بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالجامع الأزهر الشريف، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وبُثَّت فعاليات الاحتفال عبر التلفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.