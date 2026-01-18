سر ترويج الإخوان شائعات وفاة خيرت الشاطر داخل محبسه

18 حجم الخط

قبل أيام انتشرت شائعات كثيرة على منصات محسوبة على جماعة الإخوان تروج لأخبار عن وفاة أو تدهور الحالة الصحية لعدد من قيادات الجماعة المحبوسين، وعلى رأسهم خيرت الشاطر.

حقيقة وفاة خيرت الشاطر

الرواية انتشرت بصياغات متقاربة، ومصادر غير معلومة، قبل أن تنفيها مصادر أمنية بشكل قاطع، مؤكدة أن جميع النزلاء، ومن بينهم القيادات الإخوانية، يتمتعون بحالة صحية مستقرة ويتلقون الرعاية الطبية وفق اللوائح المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل.

ويرى إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن هذه الموجة من الشائعات لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع لنمط الدعاية الإخوانية خلال السنوات الماضية.

ويؤكد أن الجماعة اعتادت استخدام الملف الإنساني والصحي كأداة ضغط بديلة، كلما واجهت مأزقًا سياسيًا أو قانونيًا، سواء داخليًا أو خارجيًا، موضحًا أن الخبر صنع داخل ماكينة الإخوان ولا ينتج بوصفه معلومة، بل رسالة تعبئة.

لماذا يستخدم الإخوان خيرت الشاطر في الشائعات ؟

بحسب ربيع، اختيار اسم خيرت الشاطر تحديدًا ليس تفصيلًا عابرًا. فالرجل لا يعد مجرد قيادي تاريخي داخل التنظيم، بل أحد أبرز العقول التي صاغت بنيته الصلبة، خاصة ما يتعلق بدمج العمل السياسي بالمسار التنظيمي السري.

ويضيف أن الشاطر مثّل لسنوات طويلة حلقة الوصل بين القيادة العلنية للجماعة وبنيتها الأكثر انغلاقًا، وهو ما جعله حاضرًا بقوة في معظم الملفات الحساسة التي طالت الإخوان قبل وبعد 2013.

ويشرح الباحث أن الشاطر كان محسوبًا على التيار القطبي داخل الجماعة، والذي يتبنى فكرة الصدام مع الدولة ورفض التدرج السياسي التقليدي، لصالح منطق “التمكين” القائم على فرض الأمر الواقع.

وحسب ربيع هذا التيار، لم يكن نظريًا فقط، بل سعى إلى بناء أدوات تنفيذية على الأرض، من خلال شبكات تنظيمية مغلقة وخطط طويلة المدى، كان أبرزها ما عرف داخليًا بمحاولات اختراق مؤسسات الدولة تمهيدًا للهيمنة عليها.

ويشير ربيع إلى أن قضية “سلسبيل” في التسعينيات كانت لحظة كاشفة لهذا المسار، حيث أظهرت التحقيقات وجود بنية تنظيمية معلوماتية تعمل خارج إطار الدولة، بما حمله ذلك من دلالات على طبيعة المشروع الذي كانت الجماعة تعد له.

وبعد 2013، عاد اسم الشاطر للظهور في قضايا تتعلق بالتحريض والعنف وإدارة ما سمي باللجان النوعية، وهي التشكيلات التي تورطت في عمليات استهداف مباشر لمؤسسات الدولة ورجالها.

ويربط ربيع توقيت الشائعة الأخيرة بتصاعد الضغوط الدولية على الجماعة، خاصة في ظل قرارات وتصنيفات قانونية تمس وضعها في الخارج.

ويقول: إن الجماعة، في مثل هذه اللحظات، تحاول نقل المعركة من ساحة الاتهام بالإرهاب والعنف، إلى ساحة التعاطف الإنساني، باعتبارها المساحة الأقل كلفة والأكثر قابلية للتوظيف سياسيًا.

ويختم الباحث حديثه بالتأكيد على أن التعامل مع هذه الشائعات يجب أن يكون بوصفها جزءًا من استراتيجية إعلامية منظمة، لا مجرد أخبار كاذبة عابرة، مشددًا على أن فهم آليات الدعاية الإخوانية بات ضرورة لفك شفرات خطابها، خاصة في اللحظات التي تواجه فيها الجماعة أزمات وجودية أو قانونية حقيقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.