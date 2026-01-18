أخبار مصر: وفاة الفنان محمود بشير، مليار دولار رسم عضوية "مجلس السلام" بغزة، عرض مغرٍ لإمام عاشور من الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

علي شعث يعلن رسميًا بدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (صور)

أعلن علي شعث مفوض عام "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، اليوم الأحد، بدء عمل اللجنة رسميًا عبر توقيعه أول قراراته الرسمية، كاشفًا تفاصيل تتعلق بالمهام المنوطة بعمل تلك اللجنة في الفترة المقبلة.

وفاة الفنان محمود بشير بعد تدهور حالته الصحية

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض.

اليوم، بدء اختبارات التوظيف بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 35 ألف جنيه

تبدأ وزارة العمل بالتعاون مع إحدى الشركات العاملة في مشروع الضبعة النووية اليوم الأحد 18 يناير 2026، إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل فرص العمل جديدة بالمشروع، وذلك في مركز التدريب بمحافظة قنا، على أن تستمر الاختبارات حتى يوم 22 يناير 2026.

وفاة رجل الأعمال طاهر القويري مالك شركة الشمعدان

توفي رجل الأعمال طاهر القويري، رئيس مجلس إدارة شركة الشمعدان.

من الدوري الإنجليزي، عرض مغرٍ يصل إمام عاشور بعد تألقه في كأس أمم أفريقيا (فيديو)

كشفت الإعلامي كريم حسن شحاتة أن إمام عاشور، نجم منتخب مصر والأهلي، سيصله عرض احترافي مغرٍ من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الأيام المقبلة، عقب تألقه اللافت مع "الفراعنة" في كأس الأمم الأفريقية 2025.

بلومبرج: ترامب يطلب دفع مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام" بغزة

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن مسودة ميثاق "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيله، تنص على دفع الدول مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في المجلس.

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان اليوم الأحد الموافق ٢٩ من شهر رجب ١٤٤٧هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦م، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

مفاجأة، 20 محترفا في أوروبا على أبواب منتخب مصر بعد الفشل بأمم أفريقيا (فيديو)

يبدو أن تصريح محمد صلاح عن المحترفين الذي عقَّب خلاله على كلام حسام حسن المثير للجدل، لم يمر مرور الكرام خاصة بعد إنهاء منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 باحتلال المركز الرابع بعد الخسارة أمام السنغال في نصف النهائي بهدف نظيف ثم الهزيمة أمام نيجيريا بركلات الترجيح في لقاء تحديد المركز الثالث.

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعا طارئا بعد تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية بسبب جرينلاند

يعقد سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على حلفاء واشنطن الأوروبيين.

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

تنشر فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026 في مصر وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، والبورصة العالمية.

"صناعة الشيوخ" تناقش اليوم خطة الحكومة لتوفير السلع في شهر رمضان

تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، في اجتماعها، برئاسة النائب محمد حلاوة، اليوم الأحد، خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لـتنظيم المعارض الخاصة بشهر رمضان.

نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا خلال ساعات بعد تسريبات عن سعي ترامب لاغتيال خامنئي

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، اجتماعا مصغرا للمجلس الوزاري في تمام الساعة العاشرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية احتمال شن ضربة عسكرية ضد إيران.

تقبيل رأس فاروق حسني ورسالة فضل شاكر وصلح باسم وعمرو مصطفى، مشاهد مؤثرة من حفل Joy Awards (فيديو)

جوائز Joy Awards، عروض مبهرة وتكريمات مؤثرة ومواقف إنسانية لا تنسى، هذا ما حدث في حفل جوي أووردز 2026، الذي شهدت نتائجه تنافسًا كبيرًا بين المشاهير وصناع الفن في الوطن العربي.

اليوم، أولى جلسات محاكمة قاتل عروس المنوفية بعد 4 أشهر من الزواج

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته "كريمة"، والمعروفة إعلاميًا بـ "عروس المنوفية"، وذلك بعد مرور 4 أشهر من الزواج في واقعة هزت أرجاء المحافظة.

الرئيس الصومالي يعلن رسميا أن ولاية شمال شرق الصومال جزء من الجمهورية الفيدرالية

أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة والحوار وإرادة الشعب".

في بيان ناري، كاف يرد رسميا على اتهامات الاتحاد السنغالي بشأن نهائي أمم أفريقيا

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة باتريس موتسيبي بيانًا رسميًا، مساء السبت، ردًا على البيان الصادر عن الاتحاد السنغالي الذي هاجم بعض الترتيبات التنظيمية قبل إقامة المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي المغرب والسنغال.

بسبب عمرو أديب، محمد رمضان يكشف تفاصيل استبعاده من الغناء في حفل نهائي أمم أفريقيا

أعلن الفنان محمد رمضان، استبعاده من الغناء في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بدولة المغرب، معبرا عن غضبه خاصة وأن الجهة المنظمة للحفل لم يقدموا له اعتذارًا بالرغم من تسجيله للأغنية.

ليس له رأي في هذا الأمر، إدارة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو

أكدت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسئول أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة بغض النظر عن اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بينهم ماجد الكدواني وفضل شاكر وياسين بونو، القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Joy Awards

اختتمت فعاليات حفل Joy Awards لعام 2026 منذ قليل في الرياض، وشهد الحفل حضورا عالميا وعربيا واسعا من نجوم الفن والثقافة والرياضة وصناع الترفيه بمجالات الترفيهية المختلفة.

عاد ليرعبنا، راصد الزلازل الهولندي يتوقع هزة أرضية بقوة 8 درجات ويحدد البلد

نشر راصد الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، مساء السبت، صورة تظهر اصطفاف عدد من الكواكب، بينها الزهرة وعطارد والمريخ والمشتري، واقترانها مع الأرض والشمس والقمر، مشيرا إلى أن تلك هي هندسة الكواكب التي يشهدها الفضاء اليوم الأحد 18 يناير.

