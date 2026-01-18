الأحد 18 يناير 2026
خارج الحدود

ليس له رأي في هذا الأمر، إدارة ترامب ستنفذ خطة غزة بغض النظر عن موقف نتنياهو

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو
أكدت تقارير أمريكية، نقلًا عن مسئول أمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم مواصلة تنفيذ خطة السلام في غزة بغض النظر عن اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى: "هذا عرضنا، وليس عرضه. لقد أنجزنا أشياء في غزة في الأشهر الأخيرة لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة، ونحن نعتزم مواصلة المضي قدمًا".

وبحسب المسئول، فإنه لم يتم استشارة نتنياهو بشأن تشكيل اللجنة، لأنه "ليس له رأي" في هذا الأمر.


وبين المسئول أنه ما لم يرغب نتنياهو في إعادة إرسال القوات الإسرائيلية إلى القتال في غزة، مع انسحاب الولايات المتحدة من هذه القضية، فسيتعين عليه الموافقة على البرنامج الأمريكي، وتابع: "نحن نقدم له خدمة. إذا فشل هذا، فسيقول: لقد حذرناكم. ونحن نعلم أنه إذا نجح، فسينسب الفضل لنفسه".

وأضاف: "إذا كان يريد منا التعامل مع غزة، فسوف يتم ذلك بطريقتنا"، وبحسب قوله، فإن إدارة ترامب تريد من نتنياهو التركيز على إيران وترك قضية غزة لواشنطن.


ونقلت "أكسيوس" عنه: "دعه يركز على إيران، وسنتولى نحن أمر غزة. لن نجادل معه. سيواصل سياساته، وسنواصل المضي قدمًا في خطتنا. لا يمكنه حقًا أن يعارضنا".

في وقت سابق، صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق لإدارة قطاع غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل وكان مخالفًا لسياستها.

أعلن ترامب سابقًا عن تشكيل مجلس سلام في غزة، ووعد بالكشف قريبًا عن أعضائه.

 وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن المجلس يضم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي المستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت جابرييل.


وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسميًا انطلاق المرحلة الثانية من خطتها لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس"، والتحول من إطار وقف إطلاق النار إلى مرحلة سياسية وأمنية في غزة بعد وقف إطلاق النار.
 

