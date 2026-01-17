السبت 17 يناير 2026
رياضة

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتأخر بهدف أمام لايبزيج في الشوط الأول

الدوري الألماني، انتهى الشوط الأول من مباراة لايبزيج ضد ضيفه بايرن ميونخ بتقدم الأول بهدف نظيف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

سجل هدف التقدم لصالح لايبزيج اللاعب روميلو في الدقيقة 20.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج

دخل فريق بايرن ميونخ مباراته أمام لايبزيج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – كين

خط الوسط: جوريتزكا – كارل بافلوفيتش – بيشوف

خط الهجوم: جنابري – لويس دياز – إيتو

البدلاء:
أوربيج – مين جاي – كيميش – موسيالا – أوليسي – ديفيز – جيريرو – تشافيز – سانتوس دايبر

بايرن ميونخ يسعى لتعزيز الصدارة

ودخل بايرن ميونخ المباراة باحثًا عن مواصلة انتصاراته المحلية وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، بعدما جمع 47 نقطة، متقدمًا بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند الوصيف، في ظل تألق لافت للخط الأمامي الذي سجل 15 هدفًا في آخر ثلاث مباريات.

لايبزيج يبحث عن المربع الذهبي

في المقابل، يسعى فريق لايبزيج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، ومواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد فوزه في الجولة الماضية على فرايبورج بنتيجة 2-0.

ويتمتع بايرن ميونخ بأفضلية تاريخية نسبية قبل مواجهة اليوم، إذ لم يتعرض للخسارة أمام لايبزيج في آخر خمس مواجهات جمعت الفريقين، حقق خلالها ثلاثة انتصارات.


 

