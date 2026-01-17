الدوري الألماني، لويس دياز وجنابري يقودان هجوم بايرن ميونخ أمام لايبزيج

18 حجم الخط

الدوري الألماني، أعلن الجهاز الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيلة الفريق لمواجهة لايبزيج، في المباراة التي تجمع الفريقين فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب ريد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

تشكيل بايرن ميونخ أمام لايبزيج

يدخل فريق بايرن ميونخ مباراته أمام لايبزيج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – كين

خط الوسط: جوريتزكا – كارل بافلوفيتش – بيشوف

خط الهجوم: جنابري – لويس دياز – إيتو

البدلاء:

أوربيج – مين جاي – كيميش – موسيالا – أوليسي – ديفيز – جيريرو – تشافيز – سانتوس دايبر

تشكيل بايرن ميونخ، فيتو

بايرن ميونخ يسعى لتعزيز الصدارة

ويدخل بايرن ميونخ المباراة باحثًا عن مواصلة انتصاراته المحلية وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني، بعدما جمع 47 نقطة، متقدمًا بفارق 11 نقطة عن بوروسيا دورتموند الوصيف، في ظل تألق لافت للخط الأمامي الذي سجل 15 هدفًا في آخر ثلاث مباريات.

لايبزيج يبحث عن المربع الذهبي

في المقابل، يسعى فريق لايبزيج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، ومواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصة بعد فوزه في الجولة الماضية على فرايبورج بنتيجة 2-0.

ويتمتع بايرن ميونخ بأفضلية تاريخية نسبية قبل مواجهة اليوم، إذ لم يتعرض للخسارة أمام لايبزيج في آخر خمس مواجهات جمعت الفريقين، حقق خلالها ثلاثة انتصارات.





