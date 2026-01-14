الدوري الألماني، بايرن ميونيخ يخطف فوزا مهما من كولن في الجولة الـ17

18 حجم الخط

الدوري الألماني، خطف بايرن مينونخ فوزا مهما أمام مضيفه كولن بثلاثة أهداف لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الألماني.

وسجل أهداف بايرن مينونخ كل من، سيرج جنابري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وكيم مين جاي في الدقيقة 71، فيما سجل هدف كولن الوحيد اللاعب لينتون مينا في الدقيقة 41، ولينارت كارل في الدقيقة 84.

ويحتل بايرن مينونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني بـ47 نقطة من 17 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 3 لقاءات، ولم يخسر أي مواجهة حتى الآن.

وينفرد بايرن ميونخ بصدارة ترتيب الدوري الألماني بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند.

