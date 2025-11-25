موهبة لايبزيج ومنتخب ألمانيا على رادار تشيلسي ومانشستر يونايتد

18 حجم الخط

شهد الشاب الصاعد أسان أويدراوجو أسبوعًا استثنائيًا، حيث احتفل بنجاحه في أول ظهور له مع منتخب ألمانيا، وبعد أيام قليلة فقط، سجل هدف الفوز (1-0) لفريقه لايبزيج ضد فيردر بريمن.

كبار أندية الدوري الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع أسان أويدراوجو

هذا الأمر لم يفت على كبار الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أشارت "سكاي سبورتس" إلى أن العديد من الأندية الكبرى تضع أعينها على أويدراوجو، الذي يمتد عقده مع لايبزيج حتى عام 2029.

والآن، أصبح الاهتمام أكبر، مع متابعة ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد للموهبة الشابة.

ولا يمتلك أويدراوجو، صاحب الـ19 عامًا، أي شرط جزائي في عقده مع لايبزيج، ما يعني أن النادي السكسوني سيحدد السعر وحده، ويشير ذلك إلى أن أي انتقال صيفي محتمل لن يكون واقعيًا إلا بوجود عرض مالي ضخم.

وأكدت التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا يركز حاليًا بشكل كامل على لايبزيج والدوري الألماني، مع هدف كبير يتمثل في المشاركة في كأس العالم 2026 والتأهل لدوري أبطال أوروبا مع النادي.

أرقام أسان أويدراوجو هذا الموسم

وفي الموسم الحالي، سجل أويدراوجو 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

