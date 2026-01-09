الثلوج تؤجل مباراة سانت باولي ولايبزيج في الدوري الألماني

18 حجم الخط

الدوري الألماني، كشفت تقارير صحفية أن الثلوج الغزيرة تسببت في تأجيل مباراة فريق سانت باولي الألماني أمام ضيفه لايبزيج في الدوري، والتي كان من المقرر لها غدا السبت، كما تحوم الشكوك حول إجراء مواجهات أخرى.

وأوضح نادي سانت باولي، من هامبورج شمال ألمانيا، أنه فعل كل شيء ممكن لضمان إمكانية لعب المباراة بأمان ولكن هذا لم يكن ممكنًا.



وأضاف في بيان اليوم الجمعة أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مدار عدة أيام لإزالة الثلوج، كانت صعوبة إزالتها من سطح الملعب مصدرًا خاصًا للقلق. وأوضح أنه تلقي نصيحة بأن إلغاء المباراة قد يخفف الضغط على خدمات الطوارئ، وشبكة النقل والنظام الصحي.



وتساقطت الثلوج الجمعة في شمال وشرق ألمانيا، ومن المتوقع هطول المزيد خلال الليل. وتم تعليق حركة القطارات لمسافات طويلة في معظم مناطق الشمال، وتعرضت الرحلات البرية للاضطراب.

ويحتل لايبزج المركز الرابع في الدوري، فيما يوجد سانت باولي في المركز السادس عشر.



أما باقي مباريات الدوري المقررة السبت في المناطق المتأثرة بالثلوج الكثيفة، فتشمل فيردر بريمن ضد هوفنهايم، ويونيون برلين ضد ماينز.



وطلب بريمن من جماهيره الحضور مبكرًا وتجنب السفر بالسيارة إن أمكن. فيما تطوع مشجعو يونيون برلين لإزالة الثلوج والجليد حول ملعب فريقهم في العاصمة الألمانية هذا الأسبوع.

وهذه هي أول جولة من المباريات في الدوري الألماني منذ العطلة الشتوية.



وفي هولندا، تم إلغاء مباراة في الدوري الممتاز بين نيميجن وأوتريخت، والتي كان من المقرر لعبها اليوم الجمعة بسبب توقعات الطقس.

