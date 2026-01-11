بايرن ميونخ يكتسح فولفسبورج 8-1 ويوسع الفارق في صدارة الدوري الألماني

18 حجم الخط

الدوري الألماني، اكتسح بايرن ميونخ نظيره فولفسبورج، بثمانية أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أليانز أرينا، ضمن مواجهات الجولة 16 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليجا”.

أحرز بايرن ميونخ الهدف الأول في الدقيقة 5 عن طريق فيشر، ثم تعادل بينكوفيتش لفولفسبورج في الدقيقة 13، ثم عاود بايرن التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق لويس دياز.

وفي الشوط الثاني أحرز بايرن ميونخ ستة أهداف دفعة واحدة عن طريق أوليسي في الدقيقة 50 وجينز في الدقيقة 53 وجيريرو في الدقيقة 63 وهاري كين في الدقيقة 69 وأوليسي في الدقيقة 76، وليون جوريتسكا في الدقيقة 88.



وكان البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، قد أعلن تشكيل فريقه أمام فولفسبورج، في إطار الجولة 16 ببطولة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، كونراد لايمر، دايوت أوباميكانو، جوناثان تاه.

خط الوسط: توم بيشوف، ألكسندر بافلوفيتش، مايكل أوليز، لينارت كارل، لويس دياز.

وفي الهجوم: هاري كين.

فريق فولفسبورج، فيتو

وجاء تشكيل فولفسبورج أمام بايرن ميونخ كالتالي:

فيما دخل فولفسبورج مباراته أمم بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاميل جرابارا

الدفاع: سايل كومبيدي - موريتز جنز - كونستانتينوس كوليراكيس - كيليان فيشر

الوسط: ماتياس سفانبرج - ماكسميليان أرنولد - لوفرو ماير - كريستيان إريكسن - باتريك فيمير

الهجوم: دزينان بيجسينوفيتش

ترتيب الفريقين في الدوري الألماني

بهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ إلى 44 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني، بعد أداء مذهل في النصف الأول من الموسم، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند إلى 11 نقطة

بينما تجمد رصيد فولفسبورج عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر

