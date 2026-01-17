التحفظ على أعلاف ومنتجات غذائية مجهولة المصدر وتحرير 247 مخالفة تموينية بالدقهلية

السبت 17 يناير 2026
 شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية خلال يومين، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بمختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز.

ضبط أكثر من نصف طن أعلاف ومنتجات غذائية وتحرير 247 مخالفة تموينية 

 يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمستودعات باستمرار، والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، بهدف حماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية.

تحرير 172 محضرًا، تنوعت بين نقص وزن الخبز

وفي قطاع المخابز، وتحت إشراف  ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير 172 محضرًا، تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقته للمواصفات، وتجميع وتصرف غير مشروع في الدقيق، في تأكيد واضح على الالتزام الصارم بمعايير الإنتاج وجودة الخبز المدعم وعدم السماح بأي تلاعب يمس حقوق المواطنين.

تحرير 70 مخالفة في الأسواق 

وفي قطاع الأسواق، حيث تم تكثيف المتابعة اليومية تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، وأسفرت الجهود عن تحرير 70 مخالفة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وغياب البيانات، وبيع سلع دون فواتير، وضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وبدون بيانات، في إطار إحكام السيطرة على حركة تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين.

ضبط سلع مجهولة المصدر 

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط سلع مجهولة المصدر تمثلت في 10براميل منظفات صناعية، و10علب شحم سيارات، و2 قاروصة سجائر مقلدة، و3 جراكن زيت طعام زنة الجركن الواحد 15 كجم، بالإضافة إلى نصف طن أعلاف، وتم التحفظ عليها لعدم وجود فواتير أو مستندات رسمية تثبت مصدرها.

 

ضبط سلع بدون بيانات 

كما أسفرت الحملات عن ضبط سلع بدون بيانات شملت 20 جردل مخلل زنة الجردل 5 كجم، و10 كجم عصير مانجو مجمد بدون بيانات، بالمخالفة للاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للتداول.

ضبط لحوم خارج السلخانة 

وفي إطار تشديد الرقابة على السلع الغذائية وحماية الصحة العامة، تم ضبط كمية 60 كجم شاورما فراخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 5 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

ضبط تجميع 1000 لتر بنزين 80 بمحطة رصيف غير مرخصة

وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت عن ضبط تجميع 1000 لتر بنزين 80 بمحطة رصيف غير مرخصة، وضبط 200 لتر سولار بمخبز سياحي بالمخالفة للقوانين المنظمة، بالإضافة إلى ضبط عدد 5 اسطوانات بوتاجاز منزلية وتحرير محضر استخدام أسطوانات منزلية في غير الغرض المخصص من أجلها، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

