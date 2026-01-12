تحرير ٤٠ محضرا بحملة رقابية مفاجئة على المخابز والأسواق تقودها محافظ البحيرة

18 حجم الخط

قادت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، حملة رقابية مفاجئة على عدد من المخابز والأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع بمدينة رشيد، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط التموينية ورصد المخالفات بشكل مباشر وذلك بحضور السكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة رشيد، ومدير مديرية التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك.

جاذ ذلك في إطار متابعتها الميدانية المستمرة على المخابز والاسواق والمحال التجارية لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية وتطبيق الضوابط بشكل صارم.

تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية

حيث أسفرت الحملات عن تحرير 40 محضرًا تموينيًا متنوعًا، عبارة عن عدم الإعلان عن الأسعار، وطرح سلع مجهولة المصدر، واستخدام النشاط في غير الغرض المخصص، وإدارة مخابز دون ترخيص، فضلًا عن تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وضبط كميات من معجون الطماطم وجبن الموزاريلا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

توافر الدقيق وصرف الحصص المقررة

وخلال جولتها، فاجأت محافظ البحيرة أحد المخابز البلدية بشارع دهليز الملك بمدينة رشيد، وتفقدت مراحل الإنتاج، وراجعت الأوزان المقررة، وتابعت توافر الدقيق وصرف الحصص المقررة، إلى جانب مستوى النظافة داخل المخبز، وأسفر ذلك عن تحرير محضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر تصرف في عدد 2 شيكارة دقيق مدعم.

عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر خلال الجولة على إستمرار الحملات المفاجئة بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددة على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس قوتهم اليومي.

