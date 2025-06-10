وكيل التموين بالدقهلية يتعهد بإجراءات حاسمة مع المتلاعبين برغيف الخبز المدعم

أجرى المهندس علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، زيارة مفاجئة لمخبز بقرية دموه التابعة لمركز دكرنس، في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين المتكررة من تدني جودة رغيف الخبز.

زيارة مفاجئة لمخبز بقرية دموه

يأتي هذا المرور في إطار حملة رقابية مكثفة تهدف إلى ضبط سوق الخبز والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وكان وكيل تموين الدقهلية تلقى شكاوى عديدة من الأهالي حول سوء مواصفات رغيف الخبز، سواء من حيث الوزن أو الجودة، وهو ما أثار استياءً واسعًا بين المواطنين.

لن يتم التهاون مع من يتلاعبون بقوت الشعب

وتعهد وكيل الوزارة باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع من يتلاعبون بقوت الشعب، وقرر على الفور تكليف مفتش لمتابعة المخبز طوال فترة الإنتاج والانتهاء من دراسة متوسط نصيب الفرد بالقرية لفتح مخبز مستجد.

التفتيش والرقابة على عدد من المخابز في مدينتي دكرنس ومنية محلة الدمنه

وفي نفس السياق قامت حملة وكيل الوزارة بالتفتيش والرقابة على عدد من المخابز في مدينتي دكرنس ومنية محلة الدمنه، واستهدف التفتيش التحقق من التزام المخابز بالوزن القانوني لرغيف الخبز، وجودة الإنتاج، وكذلك توافر الاشتراطات الصحية، وحصول المواطنين علي حصصهم من الخبز المدعم.

تحرير عدد من المحاضر للمخالفين والمتلاعبين في وزن وجودة رغيف الخبز

وأسفرت هذه الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين والمتلاعبين في وزن وجودة رغيف الخبز المدعم وتضمنت المخالفات نقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين ما يؤثر سلبًا على حقوق وصحة المواطنين.

ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم المخصص للمواطنين

ويأتي استمرار هذه الحملات تأكيدًا على تعليمات وزير التموين ومحافظ الدقهلية على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم المخصص للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين.

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استمرار الحملات بشكل دوري لضمان وصول رغيف خبز جيد

وأكد محاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن مديرية التموين تبذل كل الجهود لضمان توافر الخبز، مشيرا الى استمرار هذه الحملات بشكل دوري لضمان وصول رغيف خبز جيد وبالوزن المقرر إلى جمهور المواطنين.

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