مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي راتبيك حاج نيسانبايولي

نعى د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الفقيه الكازاخي، الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي، أول مفتٍ لجمهورية كازاخستان بعد استقلالها، الذي تولى منصب الإفتاء قرابة عشر سنوات، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة زاخرة بالعطاء العلمي والدعوي، كان لها أثرٌ بارز في إرساء منهج الوسطية، وتعزيز حضور القيم الإسلامية الرشيدة.

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي

أكد مفتي الجمهورية أن الراحل الكريم يُعد من الرموز الدينية التي تركت بصمة واضحة في خدمة الإسلام والمجتمع، معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لدائرة الإفتاء في كازاخستان، ولأسرة الفقيد، ولعلماء كازاخستان كافة وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله تعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يشمله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

وزير الأوقاف ينعى الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وفي سباق متصل نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي، أول مفتي لجمهورية كازاخستان بعد حصولها على الاستقلال، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة، أسهم خلالها في ترسيخ القيم الإسلامية الوسطية، وبناء المؤسسات الدينية، وخدمة مجتمعه وأمته.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، ولعلماء كازاخستان ومحبي الشيخ وتلامذته، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

