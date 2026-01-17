السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي راتبيك حاج نيسانبايولي

الدكتور نظير عياد،
الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية
18 حجم الخط

نعى د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الفقيه الكازاخي، الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي، أول مفتٍ لجمهورية كازاخستان بعد استقلالها، الذي تولى منصب الإفتاء قرابة عشر سنوات، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة زاخرة بالعطاء العلمي والدعوي، كان لها أثرٌ بارز في إرساء منهج الوسطية، وتعزيز حضور القيم الإسلامية الرشيدة.

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي

أكد مفتي الجمهورية أن الراحل الكريم يُعد من الرموز الدينية التي تركت بصمة واضحة في خدمة الإسلام والمجتمع، معربًا عن خالص التعازي وصادق المواساة لدائرة الإفتاء في كازاخستان، ولأسرة الفقيد، ولعلماء كازاخستان كافة وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله تعالى أن يتقبله في الصالحين، وأن يشمله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

 

وزير الأوقاف ينعى الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وفي سباق متصل نعى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى،  الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي، أول مفتي لجمهورية كازاخستان بعد حصولها على الاستقلال، الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة، أسهم خلالها في ترسيخ القيم الإسلامية الوسطية، وبناء المؤسسات الدينية، وخدمة مجتمعه وأمته.

وأعرب وزير الأوقاف عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، ولعلماء كازاخستان ومحبي الشيخ وتلامذته، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مفتى الجمهورية وزير الأوقاف القيم الإسلامية هيئات الافتاء في العالم جمهورية كازاخستان نظير محمد عياد الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي راتبيك حاج نيسانبايولي

مواد متعلقة

وزير الأوقاف: علينا تقديم خطاب مستنير يتجاوز الشعب المصري ويمتد إلى العالم أجمع

مفتي الجمهورية: آية الميراث في سورة النساء قطعية لا تقبل الاختلاف

مفتي الجمهورية يوضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في تجسيد الذات الإلهية

مفتي الجمهورية: نواجه محاولات متعمدة للتشكيك والطعن في الثوابت الدينية

ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية