شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما لاذعا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة.

نتنياهو يهاجم ترامب بسبب اللجنة التنفيذية لغزة

وزعم نتنياهو أن الخطوة تتعارض مع السياسة الإسرائيلية ولم تجر بالتنسيق مع تل أبيب.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان شديد اللهجة، إن إعلان تشكيل اللجنة الخاضعة لمؤتمر السلام "تم من دون أي تنسيق مع إسرائيل، ويخالف بشكل واضح مواقفها وسياساتها"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه وزير الخارجية الإسرائيلي للتواصل بشكل عاجل مع نظيره الأمريكي لبحث هذه المسألة.

ويأتي هذا الموقف بعد إعلان واشنطن، عن تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، في خطوة أثارت اعتراضا داخل الحكومة الإسرائيلية.

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفته الرئيس المؤسس لمجلس السلام في غزة رسالة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في المجلس بصفة عضو مؤسس.

مجلس الأمن يقرر دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها ترامب

وقالت الرئاسة التركية في بيان اليوم السبت إن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب القرار 2803، قرر دعم الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأضاف البيان أنه "في هذا الإطار، يجري إنشاء "مجلس سلام" وهيئاته، ليكون "مسؤولًا عن ضمان الأمن وإعادة الإعمار في غزة".

ترامب يكشف عن مجلس السلام في غزة

وفي وقت سابق، أصدر البيت الأبيض ليل الجمعة الماضية، بيانًا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير.

وقال البيت الأبيض في بيانه:

هنأ الرئيس دونالد جيه ترامب، أول أمس (الخميس)، بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، وهي خطوة حيوية إلى الأمام في تنفيذ المرحلة الثانية من خطته الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، وهي خارطة طريق مكونة من 20 نقطة لتحقيق السلام الدائم والاستقرار وإعادة الإعمار والازدهار في المنطقة.

اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) ستقاد من قبل الدكتور علي شعث

وستقاد اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) من قبل الدكتور علي شعث، وهو قائد تكنوقراطي يحظى باحترام واسع، وسيشرف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتثبيت استقرار الحياة اليومية في غزة، مع وضع الأساس لحكم ذاتي مستدام على المدى الطويل.

ويتمتع الدكتور شعث بخبرة عميقة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والمشاركة الدولية، ويحظى بتقدير واسع لقيادته التكنوقراطية والبراجماتية وفهمه للواقع المؤسسي في غزة.

يتماشى هذا الإنجاز تمامًا مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803 (2025)، الذي أيد خطة الرئيس ترامب الشاملة ورحب بإنشاء "مجلس السلام". وسيلعب مجلس السلام دورًا جوهريًّا في تحقيق جميع النقاط العشرين لخطة الرئيس، من خلال توفير الإشراف الإستراتيجي، وحشد الموارد الدولية، وضمان المساءلة مع انتقال غزة من الصراع إلى السلام والتنمية.

تشكيل المجلس التنفيذي لمجلس السلام فى غزة

ولتفعيل رؤية مجلس السلام — تحت رئاسة الرئيس دونالد جيه ترامب — تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي، يتألف من قادة ذوي خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والإستراتيجية الاقتصادية. والأعضاء المعينون هم:

الوزير ماركو روبيو

ستيف ويتكوف

جاريد كوشنر

السير توني بلير

مارك روان

أجاي بانجا

روبرت جابرييل

