أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي شعث، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر، إلى جانب بقية الوسطاء، في هذا الشأن.

خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام

وأعرب الأمين العام عن تمنياته لأعضاء اللجنة بالتوفيق في أداء مهمتهم بالغة الأهمية، بما يسهم في خدمة الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة.

من جانبه، قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن تشكيل اللجنة يُعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.

رسم مسار وقف إطلاق النار والاستقرار في غزة

ونقل المتحدث باسم الأمين العام عن أحمد أبو الغيط مناشدته للمجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة التي اضطلعت بدور قيادي في رسم مسار وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، بضرورة العمل الجاد والعاجل على إزالة العقبات التي تعرقل جهود السلام وإعادة الإعمار في القطاع.

وأكد أبو الغيط أهمية التصدي للمماطلات الإسرائيلية المتواصلة للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها الانسحاب من قطاع غزة، مشددًا على ضرورة ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل متواصل ودون أي عوائق.

