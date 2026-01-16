الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

ترامب يشكر السيسي بسبب غزة ويعرض عليه الوساطة في ملف سد النهضة

السيسي وترامب ، فيتو
السيسي وترامب ، فيتو
بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما عرض عليه الوساطة في ملف سد النهضة.

ترامب يؤكد استعداده للوساطة فى ملف سد النهضة

وجاءت نص رسالة ترامب: "عزيزي الرئيس السيسي، أشكركم على قيادتكم في التوسط بنجاح للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وأُقرّ وأُثمن دوركم الثابت في إدارة العديد من التحديات الأمنية والإنسانية التي واجهت هذه المنطقة، وشعبكم أيضًا، منذ 7 أكتوبر 2023. لقد أثقلت هذه الحرب كاهل المصريين، وليس فقط جيرانهم في إسرائيل وغزة".

الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

وأعلن ترامب في رسالته استعداده لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحسم ملف تقاسم مياه النيل وخفض التوتر حول سد النهضة، مع إرسال نسخ من الرسالة إلى قادة السعودية والإمارات وإثيوبيا والسودان.

أزمة سد النهضة ودعم السودان الأبرز، 5 رسائل قوية من السيسي لـ كبير مستشاري ترامب

قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لإثيوبيا بشأن سد النهضة

 

