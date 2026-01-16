الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

الخارجية السعودية ترحب ببدء المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

السعودية
السعودية
رحبت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة، أُنشئت عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 2803.

وأكدت الخارجية السعودية أهمية دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة الشؤون اليومية للقطاع، كما شددت على ضرورة تثبيت وقف النار والانتهاكات وضمان دخول المساعدات لغزة.

خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام

من جانبه، رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي شعث، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر، إلى جانب بقية الوسطاء، في هذا الشأن.

وأعرب الأمين العام عن تمنياته لأعضاء اللجنة بالتوفيق في أداء مهمتهم بالغة الأهمية، بما يسهم في خدمة الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة.

من جانبه، قال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن تشكيل اللجنة يُعد خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.

 

رسم مسار وقف إطلاق النار والاستقرار في غزة

ونقل المتحدث باسم الأمين العام عن أحمد أبو الغيط مناشدته للمجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة التي اضطلعت بدور قيادي في رسم مسار وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، بضرورة العمل الجاد والعاجل على إزالة العقبات التي تعرقل جهود السلام وإعادة الإعمار في القطاع.

وأكد أبو الغيط أهمية التصدي للمماطلات الإسرائيلية المتواصلة للتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية، وفي مقدمتها الانسحاب من قطاع غزة، مشددًا على ضرورة ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل متواصل ودون أي عوائق.

الجريدة الرسمية