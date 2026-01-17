الممثل السامي لقطاع غزة يحدد الأولويات مع بدء عمل لجنة إدارة القطاع

18 حجم الخط

قال الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف: إن التركيز الحالي في إدارة القطاع ينصب على إيجاد حلول عملية تخفف معاناة السكان وتلبي احتياجاتهم الأساسية.

لجنة التكنوقراط الفلسطينية

وشدد ميلادينوف، في لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية"، السبت، على أهمية تمكين لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي تتولى المسؤوليات المدنية والإدارية والأمنية في قطاع غزة، باعتبار الأمر الأكثر أهمية، لتحقيق نتائج على صعيد المساعدات الإنسانية والتعافي المبكر، والتعامل مع حجم الدمار القائم في غزة.

وأوضح أن هذه اللجنة ستكون مخولة بتولي جميع الملفات الأمنية والمدنية في إدارة القطاع، وتقديم الخدمات للسكان والتنسيق والمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية، وأيضا في التعافي المبكر وفي المستقبل في عملية إعادة الإعمار.

وأشار إلى امتلاك اللجنة مزيجا جيدا من الخبرات الفنية التي تمكنها من التعامل السريع مع المشكلات القائمة، موضحا أن هذه الخبرات تساعد اللجنة ليس فقط على معالجة التحديات، بل أيضا على فهمها وتحديد الفرص العاجلة التي يجب التعامل معها لتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين في وقت قصير.

وأضاف أن قدرة اللجنة على إظهار نتائج سريعة من شأنها أن تعزز ثقة المواطنين في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، مؤكدا أهمية تمكين اللجنة فعليا على الأرض، بما يشمل امتلاكها فهما دقيقا لطبيعة الأوضاع الميدانية، وقدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية والإدارية والإنسانية القائمة.

وأكد الممثل السامي لغزة، أنه سيعمل مع الوسطاء لتهيئة الظروف لتمكين لجنة التكنوقراط من تسلم مسؤولياتها، منوها إلى ضرورة توافر الموارد والإمكانات اللازمة للجنة لتتمكن من تحمل مسؤولياتها، داعيا جميع الأطراف إلى التعاون مع اللجنة ومع مكتبه لضمان نجاح هذه التجربة.

وحول دوره في المرحلة المقبلة، قال إنه يمثل حلقة وصل بين مجلس السلام، الذي تم تأسيسه استنادا إلى خطة ترامب وقرار مجلس الأمن، وبين لجنة التكنوقراط، مشيرا إلى أن هذه العلاقة تهدف إلى دعم اللجنة وتقديم التوجيه اللازم لها.

وتابع: "دورنا ليس القيام بمهام اللجنة نفسها، بل نحن موجودون لدعمها وتوجيهها ومساعدتها في هذه العملية، والعمل أيضا مع الوسطاء ومع جميع الأطراف المعنية لتهيئة الظروف التي تسمح للجنة بتولي مسؤولياتها في قطاع غزة".

وشدد على أن هذه العملية لن تكون بالأمر السهل، ولكنها مهمة معقدة وستتطلب قدرا كبيرا من التنسيق؛ نظرا لكثرة الأطراف المعنية التي يجب أن تعمل معهم.

واعتبر أن هذه المرحلة تمثل فرصة فريدة للشعب الفلسطيني عموما، ولسكان قطاع غزة على وجه الخصوص، بعد سنوات من المعاناة والظروف الصعبة.

