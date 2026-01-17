تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

يستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، اليوم السبت، في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى للمدرب مايكل كلاريك مع مانشستر يونايتد بعد تعيينه بشكل مؤقت في منصبه خلفًا لـ روبن أموريم.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: ديوجو دالوت – ليني يورو – ليساندرو مارتينيز – لوك شاو.

خط الوسط الدفاعي: مانويل أوجارتي – كاسيميرو.

خط الوسط الهجومي: بريان مبيومو – برونو فرنانديز – ماتيوس كونيا.

خط الهجوم: بنيامين سيسكو.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة في حين يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد



تنطلق مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي

السبت 17 يناير 2026

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً - ملعب أولد ترافورد

ليفربول ضد بيرنلي - 5 مساءً - ملعب آنفيلد

تشيلسي ضد بيرنتفورد - 5 مساءً - ملعب ستامفورد بريدج

توتنهام ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - استاد توتنهام هوتسبير

سندرلاند ضد كريستال بالاس - 5 مساءً - ملعب النور

ليدز يونايتد ضد فولهام - 5 مساءً - ملعب إيلاند رود

نوتينجهام فورست ضد آرسنال - 7:30 مساءً - ملعب سيتي جراوند

الأحد 18 يناير 2026

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 4 مساءً - ملعب مولينيو

أستون فيلا ضد إيفرتون- 6:30 مساءً - ملعب فيلا بارك

الإثنين 19 يناير 2026

برايتون ضد بورنموث - 10 مساءً- ملعب فالمر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.