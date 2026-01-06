إنبي يفوز على سيراميكا بثنائية نظيفة في كأس عاصمة مصر (صور)

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، فاز فريق إنبي على سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة كأس عاصمة مصر.

تقدم إنبي بهدف مبكر في الدقيقة 2 عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء، ثم سجل أحمد كالوشا الهدف الثاني في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء أيضا.

أحمد العجوز يسدد ركلة الجزاء، فيتو

مباراة إنبي وسيراميكا

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحا رغبة كل منهما في تحقيق الفوز، إلا أن الحظ ابتسم سريعا لإنبي، ونجح في خطف هدف مباغت في الدقيقة 2 من عمر اللقاء عن طريق أحمد العجوز من ركلة جزاء.

بعد هدف إنبي حاول سيراميكا العودة في اللقاء وكثف من ضغطه الهجومي من أجل إدراك هدف التعادل، إلا أن إنبي تصدى بقوة لهجمات سيراميكا، بفضل التنظيم الدفاعي المحكم، وعاد ليبادل سيراميكا الهجمات، وأصبحت المباراة أكثر إثارة في الربع ساعة الأخير من الشوط الأول، فسيراميكا يسعى لهدف التعادل وإنبي يسعى لتعزيز التقدم بهدف ثاني

وشهد الشوط الثاني أفضلية هجومية لصالح سيراميكا وأتيحت أمام لاعبيه العديد من الفرص، لكنهم لم يحسنوا إستغلالها، فيما اعتمد إنبي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى سيراميكا، وجاء منها هدف إنبي الثاني بعد الحضول على ركلة جزاء سددها كالوشا بثقة في مرمى محمد بسام.

تشكيل إنبي أمام سيراميكا

وكان حمزة الجمل، المدير الفني لنادي إنبي، اعلن عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بكأس عاصمة مصر.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - مصطفى شكشك - محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد العجوز - زياد كمال - علي محمود - محمد حتحوت.

خط الهجوم: حامد عبدالله - أقطاي عبدالله.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من:

رضا السيد - حازم تمساح - مروان داوود - أحمد زكي - أحمد حواش - علي إيهاب - أحمد إسماعيل - محمد جولدي - محمد شرقية.

تشكيل سيراميكا أمام إنبي

وكان الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي، في كأس عاصمة مصر وجاء كالتالي:

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - جاستس آرثر - رجب نبيل - عمر الجزار.

خط الوسط: أحمد بلحاج - إسلام عيسى - محمد عادل - أيمن موكا - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد طارق - أحمد هاني - إبراهيم محمد - كريم الدبيس - محمد المغربي - سعد سمير - فريدي كوابلان - صديق أوجولا

كان كريم نيدفيد غادر تشكيلة سيراميكا قبل إنطلاق المباراة للإصابة وشارك محمد عادل بديلا له

