رئيس الكاف يرد على ادعاءات مجاملة المغرب تحكيميا بأمم أفريقيا

رد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بحسم على الشائعات التي ترددت حول وجود معاملة خاصة أو "مجاملات" لمنتخب المغرب بصفته مستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

النزاهة والعدالة التحكيمية

وأكد رئيس الكاف أنه لم يتم أبدًا، سواء في النسخ السابقة أو الحالية، تفضيل البلد المنظم أو منحه معاملة استثنائية. وكشف عن كواليس اجتماعه بمسؤولي اللعبة قبل انطلاق العرس القاري، قائلًا: "لقد اجتمعت بالحكام قبل البطولة وأخبرتهم أنني أثق فيهم وفي نزاهتهم".

وفي سياق متصل، أثنى رئيس الاتحاد القاري على المستوى التنظيمي للبطولة، مشيرًا إلى أنه تابع أغلب المباريات التي جرت في ظروف رائعة، بفضل جودة البنية التحتية والملاعب والتسهيلات الموفرة. كما نوه بالحضور المميز للنجوم والشخصيات العالمية التي أضفت بريقًا خاصًا على هذه النسخة.

واختتم تصريحاته بتقديم الشكر للمملكة المغربية، موجهًا تحيته للملك محمد السادس، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكافة الشعب المغربي على المجهودات المبذولة لإنجاح البطولة.

منتخب المغرب يواجه السنغال في نهائي أمم أفريقيا

وتأهل منتخب المغرب للمباراة النهائية، ليضرب موعدًا مع السنغال، يوم الأحد المقبل، على استاد مولاي عبد الله بالرباط.

منتخب المغرب يبصم على أرقام تاريخية

ويستعد أسود الأطلس لخوض المباراة النهائية للمرة الثانية فقط من 19 مشاركة للمغرب في نسخ الكان، وذلك بعد وصافة نسخة 2004، علمًا بأنه توّج ببطولة 1976 التي كانت تقام وقتها بنظام المجموعة.

وهذه هي المرة الرابعة، التي يطيح فيها المغرب بنظيره نيجيريا من 6 مواجهات سابقة جمعت بينهما، فيما فازت كتيبة النسور مرتين.

ولأول مرة يصل منتخب المغرب إلى المباراة النهائية، في نسخة من 7 مباريات، حيث وصل نهائي نسخة 2004 من 6 مباريات فقط.

كما أن ياسين بونو حارس أسود الأطلس عادل رقم الحارس السابق خالد فوهامي بخوض 6 مباريات متتالية بالكان، وبإمكان حارس الهلال كسر الرقم القياسي بخوض المباراة السابعة في النهائي.

ولأول مرة في تاريخ مشاركات المغرب، يصل إلى المباراة النهائية، بعدما استقبل هدفًا واحدًا فقط، جاء من ركلة جزاء في مباراة مالي بدور المجموعات، حيث حافظ بونو على نظافة شباكه في 5 مباريات.

وليد الركراكي يعادل إنجاز بادو الزاكي

على الجانب الآخر، تمكن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، من كتابه اسمه بحروف من ذهب، داخل سجلات الكرة المغربية، بعدما عادل إنجاز المدرب الزاكي بادو، بالوصول إلى نهائي أمم أفريقيا.

الركراكي أصبح ثاني مدرب مغربي يصل نهائي الكان بعد الزاكي بادو عام 2004، إلا أنه تقدم عليه كونه أصبح أول مغربي يصل نهائي هذه المسابقة لاعبا (حيث شارك في نسخة 2004) ومدربا الأمر الذي لم ينجح أحد قبله في تحقيقه أو بلوغه.

