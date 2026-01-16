الجمعة 16 يناير 2026
تقارير: مكافأة ضخمة تنتظر نجوم المغرب حال التتويج بأمم أفريقيا

المغرب
المغرب
ينتظر منتخب المغرب مكافأة ضخمة حال تتويجه بلقب أمم أفريقيا، عندما يواجه السنغال في نهائي الكان، الأحد المقبل، على ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله بحسب تقارير مغربية  .

وكان المغرب قد تأهل للمباراة النهائية بعد عبوره عقبة نيجيريا في نصف النهائي بركلات الترجيح، فيما بلغ السنغال المحطة الأخيرة بعد الفوز على مصر بنتيجة 1-0.

مكافأة الفوز بأمم أفريقيا

وكشفت تقارير صحفية أن المكافأة تتخطى الـ 300 ألف دولار لكل لاعب، يدفعها اتحاد كرة القدم المغربي، بالإضافة إلى مكافآت أخرى.

ولفتت التقارير إلى أن إجمالي المكافآت تقترب من 500 ألف دولار لكل لاعب، وفقا للمبالغ التي حصلوا عليها بعد إنجازه بلوغ نصف نهائي كأس العالم.

وليد الركراكي يعادل إنجاز بادو الزاكي 

على الجانب الآخر، تمكن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، من كتابة اسمه بحروف من ذهب، داخل سجلات الكرة المغربية، بعدما عادل إنجاز المدرب الزاكي بادو، بالوصول إلى نهائي أمم أفريقيا.

الركراكي أصبح  ثاني مدرب مغربي يصل نهائي الكان بعد الزاكي بادو عام 2004، إلا أنه تقدم عليه كونه أصبح أول مغربي يصل نهائي هذه المسابقة لاعبا (حيث شارك في نسخة 2004) ومدربا الأمر الذي لم ينجح أحد قبله في تحقيقه أو بلوغه.

كما أصبح الركراكي أول مدرب في تاريخ الكرة المغربية، والعربية والأفريقية يخوض 7 مباريات في نسختي كأس العالم 2022 وكأس أفريقيا 2026، ليتأكد بقاؤه على رأس القيادة الفنية لأسود الأطلس.

الجريدة الرسمية