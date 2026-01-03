الركراكي: الغرور أبعد المغرب عن اللقب الأفريقي 50 عاما وعلينا احترام تنزانيا

18 حجم الخط

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن كأس الأمم الأفريقية هي “بطولة التواضع”، مشددًا على أن غياب هذا العامل كان سببًا رئيسيًا في ابتعاد اللقب عن “أسود الأطلس” خلال محطات سابقة.

تصريحات وليد الركراكي

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تنزانيا غدًا الأحد في دور الستة عشر: “كأس أفريقيا هي بطولة التواضع. لم نفز بها لأننا افتقدنا التواضع في بعض اللحظات.”



وأضاف: “ما أقوله دائمًا في غرفة الملابس هو أن هذه كأس التواضع. نسمع أننا المرشح الأكبر وأن الفوز يجب أن يكون سهلًا، وإلا فسيُعتبر فشلًا. واجبنا أن تبقى أقدامنا على الأرض، وأن نتذكر لماذا لم نفز باللقب منذ 50 عامًا.”



وشدد مدرب المغرب على ضرورة احترام المنافس، قائلًا: “سنحترم تنزانيا التي تأهلت بجدارة، كما نُقدّر التطور الذي تعرفه كرة القدم لديهم، خاصة مع وجود ناديين محليين جيدين.”



وتطرق الركراكي إلى وضعية براهيم دياز، موضحًا: “قلت سابقًا إن براهيم دياز يحتاج وقتًا للتأقلم مع كرة القدم الأفريقية. سافرت كثيرًا إلى مدريد وجلست وشرحت له الفوارق بين اللعب الأوروبي والأفريقي، خصوصًا في اللعب أمام منطقة الجزاء.”



وختم تصريحاته برسالة ثقة في لاعبه:

“إذا كنا نعتمد على براهيم دياز وفاز لنا بكأس أفريقيا، فسأكون أسعد شخص في العالم.”



ويواجه منتخب المغرب نظيره التنزاني غدًا في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، في إطار سعي “أسود الأطلس” لكسر عقدة الأدوار الإقصائية ومواصلة المشوار نحو اللقب القاري.

