أمم أفريقيا، منتخب المغرب يكسر عقدة تاريخية ويقترب من تحقيق حلم طال انتظاره 50 عاما

أمم أفريقيا، حسم المنتخب المغربي تذكرة التأهل لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد التفوق على منتخب نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الدور قبل النهائي.

وفاز منتخب المغرب على نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة (4-2)، في ركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

منتخب المغرب يكسر عقدة تاريخية في الكان

ونجح منتخب المغرب في كسر عقدة تاريخية في كان 2025، من خلال التأهل إلى النهائي عبر ركلات الترجيح، بعد أن كانت سببا في خسارته في نسختين سابقتين.

وكان المنتخب المغربي قد خسر أمام الجزائر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث بنسخة 1988، وسبق وأن خسر أيضا بنفس الطريقة أمام بنين في ثمن نهائي نسخة 2019.

كما يواصل منتخب المغرب رحلة البحث عن اللقب الثاني الذي طال انتظاره 50 عامًا، منذ عام 1976.

موعد مباراة المغرب والسنغال

ويخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام منتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 18 يناير، وتنطلق صافرتها في الـ9 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

فيما يخوض منتخب نيجيريا مواجهة قوية أيضًا أمام منتخب مصر للمنافسة على المركز الثالث بالكان، يوم السبت الموافق 17 يناير، وتنطلق صافرتها في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

تشكيل المغرب أمام نيجيريا

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - آدم ماسينا - نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي - بلال الخنوس - إسماعيل صيباري.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي - أيوب الكعبي - براهيم دياز.

تشكيل نيجيريا أمام المغرب

فيما بدأ منتخب نيجيريا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

.خط الدفاع: برايت أوساي صامويل - سيمي أجايي - كالفين باسي - برونو أونيمايتشي.

خط الوسط: رافاييل أونيديكا - فرانك أونييكا - أليكس إيوبي.

خط الهجوم: أكور أدامز - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين

ويحتضن ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط، مباراة منتخب المغرب ضد نيجيريا، في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الخامسة والثلاثين.

مشوار المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا 2025

استهل منتخب نيجيريا مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بالفوز على تنزانيا (2-1)، قبل أن يتخطى عقبة تونس بنتيجة (3-2)، ليتختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة بتخطيه أوغندا (3-1).

وأمطر منتخب نيجيريا شباك موزمبيق برباعية دون رد في دور الـ16، قبل أن يتخطى الجزائر بثنائية نظيفة في مرحلة ربع النهائي، ليعبر إلى المربع الذهبي.

فيما افتتح منتخب المغرب مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025، بتحقيق الفوز على جزر القمر بثنائية نظيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يتعثر أمام مالي بهدف لكل منهما، ليمطر شباك زامبيا بثلاثية دون رد في الجولة الختامية.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره تنزانيا بهدف نظيف في دور الـ16، قبل أن يعبر الكاميرون في مرحلة ربع النهائي بثنائية نظيفة.

مواجهات المغرب ضد نيجيريا في الكان

وكان منتخب المغرب التقى نظيره النيجيري في بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال 5 مباريات سابقة، وتفوق المغرب على نظيره النيجيري 3 مرات، بينما تفوق النسور في مناسبتين، إحداهما كانت في نصف النهائي في مباراة مشابهة لتلك التي ستقام في الرباط الليلة.

وكانت المواجهة الأبرز بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري، عام 1980 وحسمها الأخير لصالحه بهدف نظيف في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وبلغ حينها المنتخب النيجيري المباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية، ليتوج بلقبه الأول تاريخيًّا.

مواجهات المغرب ضد نيجيريا في أمم أفريقيا

المغرب 3-1 نيجيريا (أمم أفريقيا 1976).

المغرب 2-1 نيجيريا (أمم أفريقيا 1976).

نيجيريا 1-0 المغرب (أمم أفريقيا 1980).

نيجيريا 2-0 المغرب (أمم أفريقيا 2000).

نيجيريا 0-1 المغرب (أمم أفريقيا 2004).

