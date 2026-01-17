البرهان يعيد تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق الاستراتيجي مع السعودية

18 حجم الخط

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية.

تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية تشمل المجالات كافة

ويأتي هذا القرار بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء البرهان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية تشمل المجالات كافة.

رئيس مجلس السيادة والخريجي يناقشان مبادرة السعودية بشأن السودان

جدير بالذكر أنه التقى الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، مطلع الشهر الجارى، نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي.

وناقش الجانبان مبادرة السلام السعودية، التي يرعاها ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تعزيز فرص إحلال السلام في السودان

تعالج المبادرة السعودية جذور الأزمة السودانية وتعزز فرص إحلال السلام في السودان، حيث وصف البرهان المبادرة سابقًا بأنها ترسم طريق السلام لبلاده.

تدخل أمريكا من أجل تسوية النزاع الدائر في السودان

وأظهرت واشنطن استجابة لافتة تجاه الملف السوداني عقب طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترامب بتدخل أمريكا من أجل تسوية النزاع الدائر في السودان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهر التزامًا بتسوية النزاع في السودان بطلب من الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب: "إن تسوية النزاع في السودان لم تكن في مخططاتي، لكن الأمير محمد بن سلمان طلب مني التدخل بقوة لحل الأزمة التي تعد حسب الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

