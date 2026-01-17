السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرهان يعيد تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق الاستراتيجي مع السعودية

البرهان وبن سلمان،
البرهان وبن سلمان، فيتو
18 حجم الخط

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين السودان والسعودية.

تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية تشمل المجالات كافة

ويأتي هذا القرار بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء البرهان بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية تشمل المجالات كافة.

رئيس مجلس السيادة والخريجي يناقشان مبادرة السعودية بشأن السودان

جدير بالذكر أنه التقى الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، مطلع الشهر الجارى، نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي.

وناقش الجانبان مبادرة السلام السعودية، التي يرعاها ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تعزيز فرص إحلال السلام في السودان

تعالج المبادرة السعودية جذور الأزمة السودانية وتعزز فرص إحلال السلام في السودان، حيث وصف البرهان المبادرة سابقًا بأنها ترسم طريق السلام لبلاده.

تدخل أمريكا من أجل تسوية النزاع الدائر في السودان

وأظهرت واشنطن استجابة لافتة تجاه الملف السوداني عقب طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترامب بتدخل أمريكا من أجل تسوية النزاع الدائر في السودان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهر التزامًا بتسوية النزاع في السودان بطلب من الأمير محمد بن سلمان.

وقال ترامب: "إن تسوية النزاع في السودان لم تكن في مخططاتي، لكن الأمير محمد بن سلمان طلب مني التدخل بقوة لحل الأزمة التي تعد حسب الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السودان الأمير محمد بن سلمان الأمم المتحدة عبد الفتاح البرهان السودان والسعودية

مواد متعلقة

البرهان: المعركة مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على المتمردين في السودان

تقارير: باكستان توشك على إتمام صفقة لتزويد السودان بأسلحة وطائرات

زي النهارده، تقرير مصير جنوب السودان، هكذا انتهت أطول أزمات الانفصال في أفريقيا

البرهان يبلغ السعودية بتجميد إنشاء القواعد العسكرية على البحر الأحمر ومن بينها الروسية

البرهان يبدأ غدا جولة خارجية تشمل تركيا وقطر لبحث الأزمة السودانية

البرهان: سنحتفل بعيد الشرطة في الفاشر والجنينة والمدن المغتصبة من قبل الميليشيا قريبا

البرهان يعلن استعداده للعمل مع ترامب لإنهاء الحرب
ads

الأكثر قراءة

هدف ملغي، شوط أول سلبي بقمة السيتي ومان يونايتد بالدوري الإنجليزي (فيديو)

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

رسالة قوية من السيسي لترامب

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

نائب حلف اليمين في البرلمان بالكوفية: "من لم يدرك أن فلسطين قضيته فليتُب توبة نصوحًا"

بعد إثارته للجدل، علماء شيعة يتبرؤون من تصريحات صدر الدين القبانجي بشأن "تشيع الأزهر"

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

المزيد
الجريدة الرسمية