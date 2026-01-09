تقارير: باكستان توشك على إتمام صفقة لتزويد السودان بأسلحة وطائرات

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن مسئولا سابقا كبيرا في القوات الجوية الباكستانية وثلاثة مصادر أخرى أن باكستان في المراحل النهائية لإبرام صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لتزويد السودان بأسلحة وطائرات.

وأضافت التقارير، أن ذلك سيشكل دعما كبيرا لجيش السودان الذي يقاتل قوات الدعم السريع في الخرطوم.

وقال مصدران من المصادر الثلاثة التي طلبت عدم نشر أسمائها: إن الصفقة مع باكستان تتضمن 10 طائرات هجومية خفيفة من طراز كاراكورام-8 وأكثر من مئتي طائرة مسيرة للاستطلاع والهجوم وأنظمة دفاع جوي متطورة.

تفاصيل صفقة سلاح باكستانية سودانية

من جانبه، قال أمير مسعود المارشال المتقاعد الذي خدم من قبل في القوات الجوية الباكستانية ولديه اطلاع على شؤون القوات الجوية إن "الصفقة في حكم المبرمة".

وأضاف أن الصفقة تتضمن أيضا طائرات تدريب من طراز سوبر مشاق وربما تتضمن بعض المقاتلات من طراز جيه.إف-17 التي جرى تطويرها بالتعاون مع الصين وتنتج في باكستان لكنه لم يقدم أرقاما أو مواعيد للتسليم.

ولم يرد جيش باكستان ولا وزارة الدفاع بعد على طلبات من رويترز للحصول على تعليقات.

ولم يستجب بعد متحدث باسم جيش السودان لرسالة تطلب الحصول على تعليق.

ويمكن للدعم الذي سيقدمه جيش باكستان، خاصة بتقديم طائرات مسيرة ومقاتلات، أن يساعد جيش السودان على استعادة التفوق الجوي الذي حظي به في بداية الحرب مع قوات الدعم السريع التي زادت من استخدام الطائرات المسيرة للسيطرة على مزيد من المناطق بما يهدد موقف الجيش.

