خارج الحدود

البرهان يبدأ غدا جولة خارجية تشمل تركيا وقطر لبحث الأزمة السودانية

قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يستعد للتوجه إلى تركيا غدًا الخميس، بدعوة رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان. 

البرهان يزور تركيا الخميس بدعوة من أردوغان

وقالت مصادر دبلوماسية، إن المحادثات بين البرهان وأردوغان ستتناول العلاقات الثنائية وتطورات الصراع في السودان، إلى جانب الوضع الإنساني وتداعياته على الاستقرار الإقليمي. 

وأضافت المصادر حسب ما نقلت وسائل إعلام سودانية، أن زيارة البرهان إلى تركيا تأتي ضمن جولة خارجية يعتزم رئيس مجلس السيادة القيام بها، تشمل قطر ولقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بهدف عرض مستجدات الميدان وشرح مسار البحث عن تسوية.

الأمير تميم وعبدالفتاح البرهان، فيتو
الأمير تميم وعبد الفتاح البرهان، فيتو

وحسب المعلومات المتوفرة، أن أنقرة والدوحة تمثلان محطتين أساسيتين في جولة البرهان الخارجية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأطراف السودانية لوقف القتال. 

ملفات مطروحة خلال زيارة البرهان إلى تركيا وقطر 

وتشمل الملفات المطروحة خلال زيارة البرهان إلى تركيا وقطر التعاون السياسي والاقتصادي، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه أنقرة في دعم جهود الاستقرار، ويأتي ذلك بينما تتصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع، ما يرفع من مستوى الاهتمام الدولي بالمسار السياسي.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قال فى وقت سابق اليوم، أن مهلة تمتد عشرة أيام “بقى منها 6 أيام ” للتوصل إلى هدنة إنسانية مع بداية العام المقبل، في أول إطار زمني تضعه واشنطن منذ بدء تدخلها المباشر في الملف السوداني. 

وقال وزير الخارجية الأمريكى، إن الهدف هو وقف القتال قبل دخول العام الجديد، مشيرًا إلى اتصالات مكثفة مع السعودية والإمارات ومصر، وبالتنسيق مع المملكة المتحدة، لدفع الأطراف نحو اتفاق يسمح بتوسيع عمليات الإغاثة، وأوضح أن الطرفين خرقا التزامات سابقة، معبّرًا عن قلقه من تقارير حول استهداف قوافل إنسانية.

شكرًا مصر والرئيس السيسي، رسالة البرهان عقب زيارته للقاهرة

البرهان: لا تسوية للأزمة السودانية دون تفكيك ميليشيا الدعم السريع ونزع سلاحها

