خارج الحدود

البرهان يبلغ السعودية بتجميد إنشاء القواعد العسكرية على البحر الأحمر ومن بينها الروسية

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، فيتو
أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان للسلطات السعودية تجميد أي خطوات تتعلق بإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر، بما في ذلك القاعدة الروسية المقترحة، بحسب مصادر لـ"سودان تربيون".

تهيئة الأجواء العامة للمرحلة المقبلة والعمل على وقف الحرب

وأفادت المصادر بأن البرهان جدد تأكيده على تجميد المشروع خلال لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض منتصف الشهر الجاري، حيث تعهد باتخاذ إجراءات جديدة تهدف إلى تهيئة الأجواء العامة للمرحلة المقبلة والعمل على وقف الحرب.

إنشاء أول قاعدة بحرية روسية في إفريقيا 

ويأتي هذا الموقف في ظل تقارير دولية تحدثت عن عرض قدمته الحكومة السودانية لاتفاق يمتد 25 عاما لإنشاء أول قاعدة بحرية روسية في إفريقيا بمدينة بورتسودان، وهو ما نفاه مصدر عسكري، موضحا أن ما يتم تداوله غير دقيق في الوقت الراهن.

وأوضح المصدر بحسب روسيا اليوم أن المشروع يستند إلى اتفاقية موقعة منذ عام 2017، خضعت لاحقا لسلسلة من المراجعات وواجهت ضغوطا دولية، بحسب ما أوردته صحيفة "سودان تربيون".

تجميع قوات الدعم السريع في معسكرات محددة ونزع سلاحها

وتسعى الحكومة السودانية، من خلال هذه التطمينات، إلى حشد دعم إقليمي لرؤيتها السياسية، التي تشترط تجميع قوات الدعم السريع في معسكرات محددة ونزع سلاحها، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتنفيذ أي مبادرات هدنة إنسانية أو وقف لإطلاق النار تطرحها كل من السعودية والولايات المتحدة.

