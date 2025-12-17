الأربعاء 17 ديسمبر 2025
خارج الحدود

البرهان: سنحتفل بعيد الشرطة في الفاشر والجنينة والمدن المغتصبة من قبل الميليشيا قريبا

البرهان
البرهان
قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، مساء اليوم الأربعاء: سنحتفل بعيد الشرطة في الفاشر والجنينة والمدن المغتصبة من قبل الميليشيا المتمردة قريبا.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أضاف عبدالفتاح البرهان: نحيي الشعب السوداني على دعمه لأجهزة الدولة ومؤسساتها في ظل الظروف الراهنة.

 

21 مليون شخص يواجهون المجاعة في السودان

قال برنامج الغذاء العالمي، مساء اليوم الأربعاء، إن الاحتياجات في السودان تزداد وهناك 21 مليون شخص في جوع حاد.

وبحسب «الشرق – بلومبرج» قال برنامج الغذاء العالمي: "المجاعة في بعض مناطق السودان مؤكدة.. نقدم مساعدات لأكثر من 4 ملايين شخص في السودان.. التحدي الأكبر بالنسبة لنا بشأن السودان هو نقص الموارد.. الوضع في الفاشر وكادوجلي مأساوي".

 

برنامج الأغذية العالمي يطالب بتحقيق فوري في الهجوم علي قافلة مساعدات بالسودان

وفي الـ 5 من شهر ديسمبر الجاري، أدان برنامج الأغذية العالمي، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بغرب السودان.

 

السودان يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قال برنامج الأغذية العالمي، إن السودان ما زال يعاني من أكبر أزمة جوع في العالم والتوقعات "قاتمة".

وأضاف برنامج الأغذية العالمي: "أكثر من 21 مليون شخص في السودان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد أو أسوأ.. المجاعة تفتك بمدينتي الفاشر في الغرب وكادقلي في الجنوب بسبب الصراع بالسودان".

وتابع برنامج الأغذية العالمي: نحتاج لمضاعفة التمويل لمواجهة أزمة الجوع وإغاثة 8 مليون شخص شهريا بالسودان.

 

فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأضاف: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي.

 

استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب

وتابع الاتحاد الأوروبي: فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

