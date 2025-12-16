الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرهان يعلن استعداده للعمل مع ترامب لإنهاء الحرب

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو
18 حجم الخط

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في السودان، فيما توقفت المفاوضات الرباعية التي تقودها واشنطن لوقف إطلاق النار بالسودان.

البرهان يعلن استعداده للعمل مع ترامب لإنهاء الحرب


وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إن البرهان أكد في ختام زيارة رسمية للرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص السودان على العمل مع الرئيس ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام في السودان مسعد بولس، في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب.

وأوضح مصدر حكومي سوداني أن زيارة البرهان الرسمية للرياض هدفت إلى البحث في المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي خلال زيارته الرسمية لواشنطن مؤخرا على الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في السودان.

استمرار المعارك في ولايات كردفان 

وتوقفت مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة مع الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة الرباعية للوساطة في السودان وهي مصر والسعودية والإمارات، بعد رفض البرهان آخر مقترح للهدنة طرحه بولس.

أما "قوات الدعم السريع" فأعلنت قبولها مقترح الهدنة، لكن الهجمات على الأرض لم تتوقف في إقليم كردفان الذي يشهد معارك ضارية.

ولم تحدّد إلى الآن أية مواعيد جديدة للمفاوضات سواء على مستوى وسطاء الرباعية أو الأمم المتحدة التي تحاول بالتوازي تنظيم محادثات بين الطرفين.

وأسفرت الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش الذي يسيطر على شمال السودان وشرقه، وقوات الدعم السريع المهيمنة في الغرب وبعض مناطق الجنوب، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرهان الجيش السوداني ترامب واشنطن الرئيس الأمريكى السودان كردفان

مواد متعلقة

البيت الأبيض: ترامب يحتاج إلى موافقة الكونجرس للتحرك بريا ضد فنزويلا

خبير في العلاقات الدولية: السودان مرشحة لكوارث إنسانية ومهددة بالتقسيم بسبب الحرب

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يصل إلى السعودية

الأكثر قراءة

غياب صلاح ومرموش، حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة نيجيريا وديا

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لمشروع توسعة الطريق الدائري

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

أيوبي ولوكمان على الدكة، تشكيل نيجيريا لمواجهة منتخب مصر الودية

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 16

هل تتيح ماكينات الصرف في بنك القاهرة الإيداع بدون بطاقة؟

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

ما حكم قطع صلة الرحم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads