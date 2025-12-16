18 حجم الخط

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في السودان، فيما توقفت المفاوضات الرباعية التي تقودها واشنطن لوقف إطلاق النار بالسودان.

البرهان يعلن استعداده للعمل مع ترامب لإنهاء الحرب



وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إن البرهان أكد في ختام زيارة رسمية للرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص السودان على العمل مع الرئيس ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام في السودان مسعد بولس، في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب.

وأوضح مصدر حكومي سوداني أن زيارة البرهان الرسمية للرياض هدفت إلى البحث في المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي خلال زيارته الرسمية لواشنطن مؤخرا على الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في السودان.

استمرار المعارك في ولايات كردفان

وتوقفت مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة مع الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة الرباعية للوساطة في السودان وهي مصر والسعودية والإمارات، بعد رفض البرهان آخر مقترح للهدنة طرحه بولس.

أما "قوات الدعم السريع" فأعلنت قبولها مقترح الهدنة، لكن الهجمات على الأرض لم تتوقف في إقليم كردفان الذي يشهد معارك ضارية.

ولم تحدّد إلى الآن أية مواعيد جديدة للمفاوضات سواء على مستوى وسطاء الرباعية أو الأمم المتحدة التي تحاول بالتوازي تنظيم محادثات بين الطرفين.

وأسفرت الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 بين الجيش الذي يسيطر على شمال السودان وشرقه، وقوات الدعم السريع المهيمنة في الغرب وبعض مناطق الجنوب، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

