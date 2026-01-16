الجمعة 16 يناير 2026
خارج الحدود

البرهان: المعركة مستمرة ولن تنتهي إلا بالقضاء على المتمردين في السودان

 قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مساء اليوم الجمعة: المعركة مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء التمرد وكل من يدعمه الشعب السوداني لن يرضى بفرض حلول عليه.

قالت منظمة اليونيسف في وقت سابق: إن الحرب المتصاعدة في السودان أدت لمستويات غير مسبوقة من الجوع وسوء تغذية الأطفال والنزوح.

وتابعت اليونيسف: ما يحتاجه أطفال السودان هو وقف إطلاق النار وإنهاء العنف فورا.

21 مليون شخص يواجهون المجاعة في السودان

وقال برنامج الغذاء العالمي، في وقت سابق: إن الاحتياجات في السودان تزداد وهناك 21 مليون شخص في جوع حاد.

وبحسب «الشرق – بلومبرج» قال برنامج الغذاء العالمي: "المجاعة في بعض مناطق السودان مؤكدة.. نقدم مساعدات لأكثر من 4 ملايين شخص في السودان.. التحدي الأكبر بالنسبة لنا بشأن السودان هو نقص الموارد.. الوضع في الفاشر وكادوجلي مأساوي".

برنامج الأغذية العالمي يطالب بتحقيق فوري في الهجوم علي قافلة مساعدات بالسودان

وفي 5 من شهر ديسمبر الماضي، أدان برنامج الأغذية العالمي، الهجوم على شاحنة ضمن قافلة مساعدات إنسانية بشمال دارفور بغرب السودان.

 

فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان

وفي وقت سابق، قال الاتحاد الأوروبي: ندين فظائع ميليشيا الدعم السريع في السودان.

وأضاف: مستعدون لفرض عقوبات إضافية على كل من يزعزع استقرار ‎السودان، وثقافة الإفلات من العقاب في ‎السودان يجب أن تنتهي.

 

استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب

وتابع الاتحاد الأوروبي: فرضنا إجراءات تقييدية على النائب الثاني لقائد ميليشيا الدعم السريع.. استهداف المدنيين والعنف الجنسي والتجويع في ‎السودان تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

