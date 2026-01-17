العثور على جثة عامل بمحطة معالجة صرف صحي شبرا بابل في الغربية

18 حجم الخط

شهدت قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم السبت، العثور على جثة عامل داخل محطة معالجة الصرف الصحي وذلك في ظروف غامضة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من عمال الوردية الصباحية بشركة معالجة الصرف بشبرا بابل بالعثور على زميلهم متوفى داخل إحدى غرف المحطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية لمكان الحادث وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.



وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات بالغربية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه وأُصيب شقيقه إثر مشاجرة نشبت مع آخر بسبب خلافات سابقة وذلك بأحد شوارع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين وآخر أثناء تواجدهم بأحد شوارع المدينة.

مشاجرة بسبب خلافات

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز كفر الزيات برئاسة المقدم أحمد شيحة رئيس المباحث يرافقها سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مقتل شاب يدعى “صلاح.ا” متأثرا بإصابته بطعنة نافذة وإصابة شقيقه “سعد.ا” وذلك على يد آخر يدعى “وسيم.م” عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات فيما بينهم.

