السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على جثة عامل بمحطة معالجة صرف صحي شبرا بابل في الغربية

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

شهدت قرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم السبت، العثور على جثة عامل داخل محطة معالجة الصرف الصحي وذلك في ظروف غامضة.

محافظة الغربية: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطرق المحلة لتحسين حركة المرور

الغربية تستكمل استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من عمال الوردية الصباحية بشركة معالجة الصرف بشبرا بابل بالعثور على زميلهم متوفى داخل إحدى غرف المحطة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية لمكان الحادث وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.
 

وقررت النيابة العامة ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات بالغربية

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه وأُصيب شقيقه إثر مشاجرة نشبت مع آخر بسبب خلافات سابقة وذلك بأحد شوارع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين وآخر أثناء تواجدهم بأحد شوارع المدينة.

مشاجرة بسبب خلافات

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز كفر الزيات برئاسة المقدم أحمد شيحة رئيس المباحث يرافقها سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مقتل شاب يدعى “صلاح.ا” متأثرا بإصابته بطعنة نافذة وإصابة شقيقه “سعد.ا” وذلك على يد آخر يدعى “وسيم.م” عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات فيما بينهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظة الغربية: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطرق المحلة لتحسين حركة المرور

الغربية تستكمل استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

أوقاف الغربية تفتتح 4 مساجد في طنطا وزفتى وبسيون

مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات بالغربية
ads

الأكثر قراءة

طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان العربي: النحو صعب ومحتاج تفكير (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

تسليم 613 طفلًا وطفلة بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024

رسالة قوية من السيسي لترامب

ترامب يكشف سبب اقتناعه بعدم الهجوم على إيران

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

"أصوات مريضة"، عباس شومان يرد على ادعاءات "تشيع" علماء الأزهر برسالة حاسمة

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية