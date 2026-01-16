الغربية تستكمل استعداداتها لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدا

18 حجم الخط

قام اليوم ناصر حسن اسماعيل وكيل تعليم الغربية بمتابعة عدد من لجان الإعدادية بإدارتى السنطة وزفتى.

وأكد حسن أن جميع مدارس الغربية جاهزة تمامًا لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) للعام الدراسي 2025 / 2026 ، والتي ستبدأ غدا السبت وتستمر حتى الخميس المقبل.

حيث تم الانتهاء من تجهيز مقار لجان الشهادة الإعدادية العامة بالغربية والتي يبلغ عددها 421 لجنة لاستقبال 94696 طالب منهم 1100 طالب على نظام المنازل وبالنسبة للإعدادية المهنية تم إعداد 38 لجنة لاستقبال 5315 طالبا منهم 600 طالب منازل، وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الثانى على التوالى بنظام البوكليت وفقا لتعليمات الوزارة في هذا الشأن.



وأكد وكيل تعليم الغربية أن الإدارات التعليمية العشر قد أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان، وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح وتم مراجعة مقار اللجان المقررة والتأكد من جاهزيتها من قبل المديرية والإدارات استعدادا لانعقاد الامتحانات.‏



وشدد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر لتكون جاهزة دائما للتواصل مع جميع اللجان ومتابعة سير الامتحانات وتذليل أي عقبات في حينه.



ومن ناحية أخرى صرح وكيل الوزارة أنه تم عقد اجتماع مع كل من وكيل المديرية والسادة مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات ومديري إدارات الامن والازمات والمتابعة وشئون الطلبة والامتحانات ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة لمناقشة الاستعدادات والتعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026.



كما تم عقد اجتماع مع موجهي عموم المواد الأساسية وتم التأكيد على السادة واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي، حيث تم التأكيد على الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.



وأشار "حسن" أنه تم التأكيد على فرش وتجهيز اللجان بعدد مناسب من المقاعد في ضوء تطبيق التباعد والتعليمات الواردة من ‏الوزارة بهذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات لتهيئة المناخ المناسب مع تطبيق كافة الإجراءات الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بالإضافة إلى أنه تم التأكيد على التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التزام جميع الطلاب بالضوابط الامتحانية المنظمة، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول او السماعات اللاسلكية والساعات الإلكترونية وتوفير المناخ الجيد لجميع الطلاب مع الحزم الشديد لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، مؤكدا أننا نعمل جميعا لصالح أبنائنا الطلاب متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

