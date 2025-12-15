الإثنين 15 ديسمبر 2025
محافظات

افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام

افتتاح وحدة التصلب
افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا
افتتحت مديرية الشئون الصحية بالغربية اليوم الاثنين وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفي طنطا العام .

محافظ الغربية يستجيب لأهالي المستعمرة بالمحلة ويوجه بحل مشكلات الصرف والنظافة

هندسة طنطا تنظم زيارة طلابية لأعمال تنفيذ الخط الرابع بمترو الأنفاق

 يأتي هذا الإفتتاح في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين مديرية الصحة بالغربية وجامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا وضمن خطة مستشفى طنطا العام للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة وفقًا لأحدث المعايير العلمية.
 

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت رعاية  اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

 

وتعمل الوحدة وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة بما يسهم في سرعة التشخيص والتدخل العلاجي المبكر لحالات السكتة الدماغية والتصلب المتعدد وتحسين معدلات الشفاء وتقليل نسب الإعاقة وذلك تحت الإشراف العلمي لنخبة من أساتذة كلية الطب بجامعة طنطا الدكتور إيهاب شوقي
الأستاذ الدكتور حسن نصار والدكتور حازم فايد.


وتُعد وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية إضافة نوعية للمنظومة الصحية بمستشفى طنطا العام حيث تم تجهيزها وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية بما يسهم في تقديم خدمة صحية متميزة لأهالي محافظة الغربية والمحافظات المجاورة ويعكس التزام الدولة المستمر بتطوير القطاع الصحي وتحقيق أفضل رعاية طبية للمواطنين.

