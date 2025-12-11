الخميس 11 ديسمبر 2025
محافظات

حريق هائل يلتهم محتويات مطبعة في طنطا

نشب حريق اليوم داخل مطبعة بشارع سعيد بمنطقة مساكن الدهان بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة عليه.

محافظ الغربية يتفقد موقع انقلاب أتوبيس ويطمئن على المصابين بالمستشفى (صور)

السيطرة على حريق داخل مطعم مشويات بمنطقة استاد طنطا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل داخل مطبعة بمدينة طنطا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء بمشاركة رجال الشرطة ورجال حي ثان طنطا للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من محاصرة النيران وإخمادها فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات بشرية وجار حصر الخسائر المادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

