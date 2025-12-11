حريق هائل يلتهم محتويات مطبعة في طنطا

18 حجم الخط

نشب حريق اليوم داخل مطبعة بشارع سعيد بمنطقة مساكن الدهان بدائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق هائل داخل مطبعة بمدينة طنطا.

حريق مطبعة بطنطا

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء بمشاركة رجال الشرطة ورجال حي ثان طنطا للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من محاصرة النيران وإخمادها فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع إصابات بشرية وجار حصر الخسائر المادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتباشر الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

