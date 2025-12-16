الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات بالغربية

مقتل شاب وإصابة شقيقه
مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات
18 حجم الخط

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه وأُصيب شقيقه إثر مشاجرة نشبت مع آخر بسبب خلافات سابقة وذلك بأحد شوارع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

محافظ الغربية يستجيب لأهالي المستعمرة بالمحلة ويوجه بحل مشكلات الصرف والنظافة

افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين وآخر أثناء تواجدهم بأحد شوارع المدينة.

صورة المجني عليه
صورة المجني عليه

مشاجرة بسبب خلافات

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز كفر الزيات برئاسة المقدم أحمد شيحة رئيس المباحث يرافقها سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مقتل شاب يدعى “صلاح.ا” متأثرا بإصابته بطعنة نافذة وإصابة شقيقه “سعد.ا” وذلك على يد آخر يدعى “وسيم.م” عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات فيما بينهم.

 

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

 

ضبط المتهم 

وبتكثيف الجهود الأمنية وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

ندب الطب الشرعي

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام

محافظ الغربية يستجيب لأهالي المستعمرة بالمحلة ويوجه بحل مشكلات الصرف والنظافة

استعدادًا لجولة إعادة انتخابات النواب 2025، محافظ الغربية يعلن جاهزية 642 لجنة

حريق هائل يلتهم محتويات مطبعة في طنطا

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي تاريخي لكأس العرب 2025

عودة حركة القطارات بالكامل على خط القاهرة – الإسكندرية بعد حادث حاويات طوخ

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

دون كشف عن الخلفية العميقة للحادث، الشرطة الأسترالية تعلن تفاصيل جديدة في هجوم سيدني

زراعة البحيرة تعقد اجتماعا لتصحيح الحيازات والأحواض على المنظومة

انطلاق تدريبات منتخب المغرب استعدادا لكأس الأمم الإفريقية (صور)

«الزراعة الذكية» محور برنامج تدريب المدربين لمحصول البصل ببني سويف

هاني رمزي يكشف كواليس رحيله عن لجنة "الإسكاوتنج" في الأهلي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

9 ملاعب حديثة تستضيف مباريات أمم إفريقيا بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads