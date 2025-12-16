مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب خلافات بالغربية

18 حجم الخط

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه وأُصيب شقيقه إثر مشاجرة نشبت مع آخر بسبب خلافات سابقة وذلك بأحد شوارع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

بلاغ للأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شقيقين وآخر أثناء تواجدهم بأحد شوارع المدينة.

صورة المجني عليه

مشاجرة بسبب خلافات

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز كفر الزيات برئاسة المقدم أحمد شيحة رئيس المباحث يرافقها سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص والمعاينة الأولية تبين مقتل شاب يدعى “صلاح.ا” متأثرا بإصابته بطعنة نافذة وإصابة شقيقه “سعد.ا” وذلك على يد آخر يدعى “وسيم.م” عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات فيما بينهم.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

تم نقل جثمان المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

ضبط المتهم

وبتكثيف الجهود الأمنية وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ندب الطب الشرعي

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.