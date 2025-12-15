محافظ الغربية يستجيب لأهالي المستعمرة بالمحلة ويوجه بحل مشكلات الصرف والنظافة

18 حجم الخط

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة ميدانية مفاجئة بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى استجابة لشكاوى المواطنين للوقوف على الأوضاع على الطبيعة والاستماع المباشر لمطالب الأهالي.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على سرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وتحقيق حلول واقعية وفورية لمشكلاتهم مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي وأن التواصل المباشر هو الطريق الأسرع لتصحيح الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات.

وخلال الجولة التقى محافظ الغربية بعدد من أهالي المنطقة واستمع إلى شكاواهم المتعلقة بتراكم مياه الصرف الصحي وسوء حالة بعض البالوعات حيث وجه على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة تسليك البالوعات وسحب مياه الصرف المتراكمة مع المتابعة المستمرة لحالة الشبكات كما كلف رئيس مدينة المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري مؤكدًا أن الحفاظ على مستوى بيئي وصحي لائق حق أصيل للمواطن لا تهاون فيه.

وشهدت الجولة تفاعلًا إيجابيًا من جانب أهالي المحلة حيث أعرب عدد من أهالي منطقة المستعمرة عن تقديرهم لحرص محافظ الغربية على النزول إلى الشارع والاستماع إليهم بشكل مباشر مقدمين الشكر له على سرعة الاستجابة لشكاواهم وتوجيهاته الفورية التي تعكس اهتمامه الحقيقي بتحسين مستوى الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وشملت الجولة متابعة أعمال ترميم ورفع كفاءة عمارات المستعمرة أرقام 1 و2 و9 والتي تضم 109 وحدات سكنية حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ موضحًا أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المنطقة وتحسين مستوى السكن والخدمات المقدمة للأهالي بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويعكس رؤية الدولة في توفير سكن آمن وحضاري.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن مشروع ترميم ورفع كفاءة عمارات المستعمرة يمثل خطوة أساسية ضمن مبادرة مدينة المحلة الجديدة موضحا أن هذه العمارات ستخصص لنقل الأسر المقيمة بالمستعمرة والراغبة في الحصول على وحدات بديلة كمرحلة تمهيدية لإطلاق مشروع مدينة المحلة الجديدة أحد المشروعات القومية الكبرى ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى – سكن لكل المصريين مشيرًا إلى أن المشروع يُجسد نقلة نوعية حقيقية في التخطيط العمراني والبنية التحتية ومستوى الخدمات.

وأضاف محافظ الغربية أن مدينة المحلة الجديدة ستضم وحدات سكنية حديثة ومرافق متكاملة ومناطق خضراء ومساحات مفتوحة بما يحقق بيئة حضارية آمنة تليق بالمواطن المصري ويُسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوضع الإنسان في صدارة الاهتمام والعمل على تحسين مستوى معيشته في مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ في ختام جولته أن جميع شكاوى المواطنين محل اهتمام ومتابعة مستمرة وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي معوقات أو مشكلات مشددًا على أن الجولات الميدانية المفاجئة ستتواصل لضمان حسن الأداء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع.

