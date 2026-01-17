محافظة الغربية: حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطرق المحلة لتحسين حركة المرور

18 حجم الخط

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى حملة مكبرة استهدفت مناطق دوران الشركة وشارع البحر وشارع العباسي، وذلك استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين وحرصًا على فتح الشرايين المرورية الحيوية بالمدينة.

وصرح اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أن الحملة جاءت بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق وإدارة المرور وقسم ثان المحلة وحكمدار الغربية وبمشاركة رئيسي حي أول وثان المحلة، حيث جرى التعامل الحاسم مع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وإزالة العوائق التي كانت تتسبب في اختناقات مرورية وتوجيه إنذارات واضحة وحاسمة لأصحاب المحال والمنشآت التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات المصرح بها وعدم التعدي على الأرصفة أو نهر الطريق.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة مع فتح الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين بصورة كاملة إلى جانب تنفيذ أعمال نظافة موسعة ورفع المخلفات من محيط الشوارع والمحال والأسواق بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأكد محافظ الغربية أن هذه الحملات تأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق النظام العام مشددا على أن ما يتم تنفيذه اليوم هو استكمال مباشر لما تم رصده على أرض الواقع خلال جولاته الميدانية بالمحلة الكبرى والتي شهدت توجيهات بعدم السماح بعودة الإشغالات أو التعدي على حقوق المواطنين في شارع منظم وآمن.

وأضاف محافظ الغربية أن الحملات ستستمر بشكل مفاجئ ودوري بجميع أحياء ومدن المحافظة مع متابعة ميدانية دقيقة للتأكد من الالتزام الكامل مؤكدا أن التواجد المستمر للأجهزة التنفيذية في الشارع هو الضمان الحقيقي لنجاح هذه الجهود إلى جانب التنسيق الدائم مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الانضباط الكامل وعدم السماح بأي مخالفات تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد المحافظ على أن محافظة الغربية تتحرك وفق نهج يضع المواطن في صدارة الأولويات ويحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة داخل الأسواق والحفاظ على النظام العام موضحا أن إعادة الوجه الحضاري لمدينة المحلة الكبرى هدف ثابت لا حياد عنه ويتم العمل عليه من خلال حلول جذرية ومتابعة مستمرة وليس عبر إجراءات مؤقتة مع الالتزام الكامل بالاستجابة لشكاوى المواطنين وتوفير بيئة حضارية نظيفة وآمنة تليق بتاريخ ومكانة قلعة الصناعة المصرية.

