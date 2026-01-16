الجمعة 16 يناير 2026
أوقاف الغربية تفتتح 4 مساجد في طنطا وزفتى وبسيون

 افتتحت مديرية أوقاف الغربية اليوم 4 مساجد بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجديد والإحلال، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى ومواكبة لرؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان والمكان.

محافظ الغربية: تنفيذ ممرات المشاة الفسفورية ضمن منظومة الإشارات الذكية بشوارع المحلة

محافظ الغربية يشهد احتفال الإسراء والمعراج بمسجد السيد البدوي

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وتحت رعاية وإشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بهدف خدمة أهالي القرى والمراكز المختلفة وتوفير بيئة دعوية لائقة برواد المساجد.
 

وشملت المساجد التي تم افتتاحها"مسجد السلام في مركز بسيون ومسجد السلام بقرية تفهنا العزب مركز زفتى ومسجد الرحمة بعزبة مرقص مركز طنطا ومسجد سيدي خضر بقرية كفر خضر مركز طنطا.


وأكد وكيل الأوقاف بالغربية أن افتتاح هذه المساجد يأتي ضمن خطة الوزارة لنشر الفكر الوسطي المعتدل وتوفير بيوت الله في أبهى صورة تليق بقدسيتها بما يسهم في تفعيل الدور الدعوي والتثقيفي للمساجد وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.
 

وأوضح إسماعيل أن مديرية أوقاف الغربية مستمرة في تنفيذ خطتها لافتتاح المزيد من المساجد خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة الدينية بالوزارة وحرصا على خدمة بيوت الله وروادها في مختلف أنحاء المحافظة.

 

