الهيئة العامة للاستثمار ومجلس تنمية تجارة هونج كونج يبحثان فرص الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عقد المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مائدة مستديرة مع وفد رفيع المستوى من الشركات العاملة في مجال الملابس الجاهزة والمنسوجات من هونج كونج.

وخلال الاجتماع تم بحث فرص الشراكة الاستثمارية بين قطاعي الغزل والنسيج في مصر وهونج كونج، بحضور السيدة/ كاثرين فانج سوك كوان، رئيسة لجنة الملابس الجاهزة بمجلس تنمية تجارة هونج كونج، وممثلي المجالس التصديرية للملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر وعدد من الشركات المصرية العاملة في تلك المجالات وممثلي كبرى مؤسسات صناعة الغزل والنسيج في البلدين.

قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية واضحة

وقال المهندس محمد الجوسقي إن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية واضحة، في ظل توافر قاعدة صناعية راسخة، وخبرات تراكمية ممتدة، وكفاءة عالية في العمالة المدربة، إلى جانب توافر مدخلات الإنتاج والبنية التحتية الصناعية المؤهلة، مشيرًا إلى أن هذه المقومات تجعل من مصر منصة مناسبة للتوسع الصناعي، وتوطين سلاسل القيمة المضافة، وربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وأكد المهندس محمد الجوسقي على أهمية الشراكة مع هونج كونج، بوابة الشركات الصينية والآسيوية للتوسع الخارجي، بالإضافة إلى كونها إحدى المراكز المالية العالمية الرئيسية لحشد التمويل للاستثمار في مصر، والتي تُعتبر بوابة الاستثمار لقارة أفريقيا، لهذا تسعى الهيئة إلى خلق منصة للحوار المفتوح والمستمر بين رجال الأعمال من الجانبين.

وأضاف المهندس محمد الجوسقي أن الهيئة تسعى لتعميق التعاون مع هونج كونج، عبر توفير بيئة استثمار جاذبة، وعقد العديد من الفعاليات التي تضم ممثلي قطاع الأعمال من الجانبين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية أنشأت وحدة مستقلة مُختصة بجذب الاستثمارات الصينية، لتوفير مسار سريع وفعال يغطي الاحتياجات المتطورة للمستثمرين، ويوفر دعم دائم للاستثمارات الصينية في مواجهة أية تحديات تخص بيئة الاستثمار في مصر.

وقالت كاثرين فانج سوك كوان، إن المؤسسات الاقتصادية في هونج كونج لا تنظر إلى مصر كمقر رئيسي للتصنيع أو كدولة جاذبة للاستثمارات فحسب، بل نعتبر الشراكة مع مصر ضرورية لمستقبل الصناعة الصينية، وهذا بعد نجاح مصر الهائل في تطوير سلاسل الإنتاج وتعظيم علاقاتها التجارية وتحسين الالتزام بمعايير الاستدامة، هذا بالإضافة إلى مزاياها التنافسية من حيث الموقع الرابط بين ثلاث قارات وكفاءة القوى العاملة والبنية التحتية، لهذا تسعى الشركات الصينية لتعميق ربط سلاسل القيمة المضافة بين البلدين.

ودعت إيريس وونج، مديرة العلاقات الخارجية في مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، الشركات المصرية للمشاركة في المعارض والفعاليات التي يقيمها المجلس، والتي يصل عددها إلى 40 فعالية في قطاع الغزل والنسيج والملابس، ما يوفر فرصة للشركات المصرية لتبادل الخبرات وعقد الشراكات وفتح أسواق جديدة للبضائع المصرية، خاصةً أن مصر بمثابة حجر الزاوية في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها حكومة الصين لتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الصديقة.

وقالت شيرين حسنى، المدير التنفيذي للمجلس التصديري المصري للملابس الجاهزة، إن مصر هي المقر الطبيعي لتوسع الشركات الصينية، حيث تمتلك ميزة تنافسية ضخمة من حيث توافر العمالة والمرافق وسهولة الإجراءات بالإضافة إلى ارتباط مصر باتفاقيات تجارية تفضيلية مع كبرى الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن صادرات الملابس المصرية إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ارتفعت خلال أخر خمس سنوات بنسبة 97% و46% على التوالي.

وخلال الاجتماع تم عرض مقاطع ترويجية لفرص الاستثمار في مصر ونظم الاستثمار المتنوعة التي تلائم الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، كما تم تنظيم لقاءات ثنائية بين المؤسسات الراغبة في عقد شراكات استثمارية من الجانبين.

