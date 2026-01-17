السبت 17 يناير 2026
تشكيل جديد لشعب غرفة صناعات مواد البناء لتعزيز تنافسية القطاع

أحمد حافظ رئيس غرفة
أحمد حافظ رئيس غرفة مواد البناء
أسفرت انتخابات شعب غرفة صناعات مواد البناء، باتحاد الصناعات برئاسة أحمد حافظ، عن تشكيل جديد لرؤساء الشعب، يعكس خبرات صناعية متراكمة ورؤية تستهدف دعم تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت نتائج الانتخابات على النحو التالي:
 حسن جبري رئيسًا لشعبة الأسمنت
المهندس حسام السلاب رئيسًا لشعبة السيراميك

كمال جبر رئيسًا لشعبة الأدوات الصحية
 هشام أبوالعز رئيسًا لشعبة المواسير
الدكتور كمال الدسوقي رئيسًا لشعبة المواد العازلة

الكيميائي علي سنجر رئيسًا لشعبة الحراريات

الدكتور محمد خطاب رئيسًا لشعبة الخزفيات
 ياسر راشد رئيسًا لشعبة المحاجر
 السيد البدوي رئيسًا لشعبة الرخام والجرانيت
 محمد العزايزي رئيسًا لشعبة المنتجات الأسمنتية

وأكدت غرفة صناعات مواد البناءباتحاد الصناعات المصريةأن نتائج الانتخابات تعكس حرص أعضاء الغرفة على اختيار قيادات قادرة على تمثيل مصالح الصناع، ودعم الصناعة الوطنية، والتعامل مع التحديات الراهنة، إلى جانب تعظيم فرص النمو وزيادة الصادرات، وذلك في إطار من التعاون المؤسسي مع اتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية.

من جانبه، أكد  أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء،باتحاد الصناعات المصريةأن الانتخابات تأتي في سياق ترسيخ مبادئ العمل المؤسسي والديمقراطي داخل الكيانات الصناعية، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد يعكس ثقة أعضاء الغرفة في خبرات القيادات المنتخبة وقدرتها على قيادة الشعب النوعية بفاعلية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف حافظ أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيزًا للتنسيق بين الشعب المختلفة، بما يسهم في رفع تنافسية صناعة مواد البناء المصرية محليًا وإقليميًا، ودعم خطط التوسع في التصدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا التزام الغرفة بتقديم الدعم الفني والمؤسسي الكامل لرؤساء الشعب المنتخبين لتحقيق هذه الأهداف.

