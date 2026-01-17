السبت 17 يناير 2026
خارج الحدود

الجيش السوري يعلن مقتل جنديين في اشتباكات مع "قسد" بريف حلب الشرقي

الجيش السوري
الجيش السوري
أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري بأن قوات قسد خرقت الاتفاق وقامت باستهداف دورية للجيش العربي السوري قرب مدينة مسكنة ما أدى لمقتل جنديين وإصابة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن هيئة العمليات ونقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" "ميليشيات حزب العمال الكردستاني تنتشر بعدد من القرى والبلدات غرب الفرات وتعيق تطبيق الاتفاق، وتستهدف قوات الجيش العربي السوري".

وأضاف: "سيتابع الجيش بسط السيطرة على مناطق غرب الفرات، ويتعامل مع أي استهداف لقواته".

من جهتها، أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة "سانا" بأن "تنظيم قسد يستهدف بالرصاص مراسلي وكالة سانا والإعلام العسكري في وزارة الدفاع، وذلك قرب بلدة دبسي عفنان في ريف الرقة".

تحذيرات من تعطيل الاتفاق 

وحذرت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري من أن عناصر "حزب العمال الكردستاني" يقومون بتلغيم جسر "شعيب الذكر" بريف الرقة الغربي بهدف وقف تنفيذ الاتفاق مع "قسد"، مشيرة إلى أن "تفجير هذا الجسر سيؤدي لتعطيل الاتفاق وسيكون هناك عواقب وخيمة جدًا".

"قسد": خروقات من حكومة دمشق لبنود الاتفاق

وتشهد مدينة مسكنة بريف حلب الشرقي اشتباكات نتيجة ما قالت عنها "قسد" أنها "خروقات ارتكبتها حكومة دمشق لبنود الاتفاق المتفق عليه برعاية دولية".

وأضافت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان: "إن وقف الاشتباكات يتطلب توقف هذه الخروقات الالتزام الكامل بالاتفاق من قبل دمشق، وذلك حتى إتمام انسحاب مقاتلينا من مدينتي مسكنة ودير حافر وفق ما تم التوافق عليه".

وتتابع قوات الجيش السوري بسط سيطرتها على مناطق شرقي حلب بعد الاتفاق مع الحكومة السورية وإخلاء "قسد" لمناطق التماس في المنطقة.

وبثت وسائل إعلام سورية لقطات لدخول الجيش إلى القرى والبلدات التي انسحبت منها "قسد" وكانت قد طلبت في وقت سابق من المدنيين بعدم دخول مناطق عمليات محددة مسبقا إلى حين تأمينها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب منها.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قواته تتابع بسط السيطرة في منطقة غرب الفرات، وتتقدم باتجاه مدينة الطبقة.

ويوم أمس، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مرسوما يؤكد أن "المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية". 

