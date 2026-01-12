الإثنين 12 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زيارة مفاجئة لوكيل صحة مطروح لمستشفى الضبعة لمتابعة الطوارئ والخدمة الطبية

وكيل صحة مطروح يفاجئ
وكيل صحة مطروح يفاجئ مستشفى الضبعة ليلًا، فيتو
18 حجم الخط

قام الدكتور أحمد رفعت وكيل الصحة بمطروح بمرور مسائي مفاجئ على مستشفى الضبعة المركزي، للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد الاستقبال والطوارئ والعناية المتوسطة
حرص وكيل الوزارة على المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المتوسطة، ومتابعة سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات.


 حوار مباشر مع المرضى وذويهم
تحدث وكيل الوزارة مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية ومدة الانتظار ومدى رضا المواطنين عن الأداء داخل المستشفى.
 

 التأكيد على معايير الجودة ومكافحة العدوى
شملت الجولة تفقد أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية، ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.


 مناقشة خطة العمل واحتياجات المستشفى
ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى خطة العمل واحتياجات التطوير، موجهًا بضرورة استحداث خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات أهالي مدينة الضبعة.


 الإشادة بإنشاء سكن الأطباء واستحداث تخصصات دقيقة
أشاد وكيل وزارة الصحة بالانتهاء من إنشاء سكن الأطباء بالمستشفى، واستحداث جراحات الأوعية الدموية والمخ والأعصاب، ومتابعة التجهيزات الجارية لإنشاء قسم العناية المركزة للأطفال.



 صحة مطروح: دعم كامل للمنشآت الصحية
أكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بـمطروح تقدم دعمًا كاملًا لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين والزائرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفى الضبعه وكيل الصحه بمطروح مطروح احمد رفعت الاستقبال والطوارئ وكيل وزارة الصحة والمستلزمات الطبية مكافحة العدوى مستشفي الضبعة المركزي العناية المركزة

مواد متعلقة

وفد شباب البرلمان بمطروح يزور كنيسة الشهيدين لتهنئة الأقباط بأعياد الميلاد

محافظ مطروح يتابع تطوير مصنع تدوير القمامة بالكيلو 10

مصرع شخص في انفجار أسطوانة هيدروجين داخل مقر هيئة الأرصاد الجوية بمطروح

ارتفاع شديد في الأمواج بمطروح

أمطار متوسطة وسحب وغيوم على مرسى مطروح (صور)

رياح محملة بالأتربة تضرب محافظة مطروح (صور)

اللواء خالد شعيب يهنئ أقباط مطروح بعيد الميلاد المجيد

تنسيق مشترك بين مطروح والعلمين الجديدة لتسريع توفير الخدمات بزهرة العلمين
ads

الأكثر قراءة

نشاط رياح قوية وبرق ورعد، حالة الطقس اليوم الإثنين

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا وتحذر غزيرة ورعدية ويصاحبها سقوط ثلوج

أولمبيك ليون يقصي ليل ويتأهل لدور الـ 16 من كأس فرنسا

نجاة وزير دفاع بريطانيا بأعجوبة من قصف صواريخ "أوريشنيك"

الدرندلي يشيد بأداء المنتخب قبل نصف نهائي أمم أفريقيا: نسير خطوة بخطوة نحو التتويج

بعد تأجيل حفلهما، وائل جسار يوجه رسالة عبر "فيتو" لهاني شاكر

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع إنتر ميلان 1/1 في الشوط الأول

أول تعليق من سامح شكري على تعيينه عضوا بمجلس النواب

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الأحد 11-1-2026

آخر تطورات سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأحد 11-1-2026

كيلو الصفيح بـ 18 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الأحد 11-1-2026

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الأحد 11-1-2026

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 8 سلع غذائية بعد إعلان التضخم في ديسمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

كيف أتعلّق بـ الصلاة ولا أتكاسل عنها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية