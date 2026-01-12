زيارة مفاجئة لوكيل صحة مطروح لمستشفى الضبعة لمتابعة الطوارئ والخدمة الطبية

18 حجم الخط

قام الدكتور أحمد رفعت وكيل الصحة بمطروح بمرور مسائي مفاجئ على مستشفى الضبعة المركزي، للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفقد الاستقبال والطوارئ والعناية المتوسطة

حرص وكيل الوزارة على المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المتوسطة، ومتابعة سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات.



حوار مباشر مع المرضى وذويهم

تحدث وكيل الوزارة مع عدد من المرضى وذويهم للاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية ومدة الانتظار ومدى رضا المواطنين عن الأداء داخل المستشفى.



التأكيد على معايير الجودة ومكافحة العدوى

شملت الجولة تفقد أقسام العناية المركزة والأقسام الداخلية، ومتابعة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.



مناقشة خطة العمل واحتياجات المستشفى

ناقش وكيل الوزارة مع إدارة المستشفى خطة العمل واحتياجات التطوير، موجهًا بضرورة استحداث خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات أهالي مدينة الضبعة.





الإشادة بإنشاء سكن الأطباء واستحداث تخصصات دقيقة

أشاد وكيل وزارة الصحة بالانتهاء من إنشاء سكن الأطباء بالمستشفى، واستحداث جراحات الأوعية الدموية والمخ والأعصاب، ومتابعة التجهيزات الجارية لإنشاء قسم العناية المركزة للأطفال.







صحة مطروح: دعم كامل للمنشآت الصحية

أكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بـمطروح تقدم دعمًا كاملًا لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين والزائرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.