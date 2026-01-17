السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان العربي: النحو صعب ومحتاج تفكير (فيديو)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة، فيتو
18 حجم الخط

انتهى منذ قليل طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة  من أداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدارسي 2025-2026، مؤكدين احتواء مادة اللغة العربية على بعض النقاط الصعبة التي تحتاج التفكير بالجزء الخاص بقطعة النحو بالإضافة إلى سهولة مادة التربية الدينية.


 وفي اطار متصل، قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم السبت، بجولة ميدانية لتفقد عدد من لجان الامتحانات بمركز كفر الدوار، مع انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، والتي تُعقد خلال الفترة من السبت 17 يناير وحتى الخميس 22 يناير 2026.

التشديد على عدم التهاون في مواجهة أي محاولات غش

وشملت الجولة مدرستي طلعت حرب الإعدادية بنات وصلاح سالم الإعدادية، وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان وسير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، وخلال جولتها، تابعت محافظ البحيرة انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر الهدوء والانضباط، والتزام القائمين على الامتحانات بكافة التعليمات والضوابط المنظمة، مؤكدة أن راحة الطالب النفسية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الامتحانات تأتي على رأس الأولويات، مع التشديد على عدم التهاون في مواجهة أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية.

رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تواجدها بين أبنائها الطلاب في أول أيام الامتحانات يحمل رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن الأجواء داخل اللجان تسودها حالة من الهدوء والتنظيم، وأن وجوه الطلاب تعكس الأمل والتفاؤل ببداية امتحانات تسير بصورة إيجابية.

ويؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هذا العام 134 ألفًا و573 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية والتربية الخاصة داخل 618 لجنة موزعة على 18 إدارة تعليمية بنطاق محافظة البحيرة.

تطبيق منظومة الورقة الامتحانية (البوكليت) بجميع اللجان

ومن جانبه، صرّح  يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، حيث تم تجهيز 592 لجنة لاستقبال 128 ألفا و710 طلبة وطالبات بالشهادة الإعدادية العامة، و23 لجنة لاستقبال 5,828 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، إلى جانب 3 لجان مخصصة لاستقبال 35 طالبًا وطالبة من طلاب التربية الخاصة، مشيرًا إلى تطبيق منظومة الورقة الامتحانية (البوكليت) بجميع اللجان، والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة والتصدي لمحاولات الغش، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات أولًا بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة البحيرة الشهادة الاعدادية امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظ البحيرة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة الفصل الدراسي الاول امتحانات

مواد متعلقة

محافظ البحيرة تتفقد لجان الشهادة الإعدادية بكفر الدوار (صور)

غدا، محافظ البحيرة تتفقد مدارس كفر الدوار لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

صحة البحيرة تطلق قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرى كوم حمادة
ads

الأكثر قراءة

طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان العربي: النحو صعب ومحتاج تفكير (فيديو)

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

تسليم 613 طفلًا وطفلة بنظام الأسر البديلة الكافلة منذ يوليو 2024

رسالة قوية من السيسي لترامب

ترامب يكشف سبب اقتناعه بعدم الهجوم على إيران

طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يكشف زيف الجماعات المتطرفة بكتاب "فصل المقال" لتصحيح المفاهيم باللغة الإنجليزية

"أصوات مريضة"، عباس شومان يرد على ادعاءات "تشيع" علماء الأزهر برسالة حاسمة

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

المزيد
الجريدة الرسمية