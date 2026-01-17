طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان العربي: النحو صعب ومحتاج تفكير (فيديو)

18 حجم الخط

انتهى منذ قليل طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة من أداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدارسي 2025-2026، مؤكدين احتواء مادة اللغة العربية على بعض النقاط الصعبة التي تحتاج التفكير بالجزء الخاص بقطعة النحو بالإضافة إلى سهولة مادة التربية الدينية.



وفي اطار متصل، قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم السبت، بجولة ميدانية لتفقد عدد من لجان الامتحانات بمركز كفر الدوار، مع انطلاق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة، والتي تُعقد خلال الفترة من السبت 17 يناير وحتى الخميس 22 يناير 2026.

التشديد على عدم التهاون في مواجهة أي محاولات غش

وشملت الجولة مدرستي طلعت حرب الإعدادية بنات وصلاح سالم الإعدادية، وذلك للاطمئنان على جاهزية اللجان وسير الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة، وخلال جولتها، تابعت محافظ البحيرة انتظام العمل داخل اللجان، وتوافر الهدوء والانضباط، والتزام القائمين على الامتحانات بكافة التعليمات والضوابط المنظمة، مؤكدة أن راحة الطالب النفسية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأداء الامتحانات تأتي على رأس الأولويات، مع التشديد على عدم التهاون في مواجهة أي محاولات غش أو إخلال بسير العملية الامتحانية.

رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن تواجدها بين أبنائها الطلاب في أول أيام الامتحانات يحمل رسالة طمأنينة للطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أن الأجواء داخل اللجان تسودها حالة من الهدوء والتنظيم، وأن وجوه الطلاب تعكس الأمل والتفاؤل ببداية امتحانات تسير بصورة إيجابية.

ويؤدي امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هذا العام 134 ألفًا و573 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة والمهنية والتربية الخاصة داخل 618 لجنة موزعة على 18 إدارة تعليمية بنطاق محافظة البحيرة.

تطبيق منظومة الورقة الامتحانية (البوكليت) بجميع اللجان

ومن جانبه، صرّح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بأن المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات، حيث تم تجهيز 592 لجنة لاستقبال 128 ألفا و710 طلبة وطالبات بالشهادة الإعدادية العامة، و23 لجنة لاستقبال 5,828 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، إلى جانب 3 لجان مخصصة لاستقبال 35 طالبًا وطالبة من طلاب التربية الخاصة، مشيرًا إلى تطبيق منظومة الورقة الامتحانية (البوكليت) بجميع اللجان، والتشديد على منع اصطحاب الهواتف المحمولة والتصدي لمحاولات الغش، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات أولًا بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الصحة لتأمين اللجان وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.

