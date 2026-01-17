ترامب يكشف سبب اقتناعه بعدم الهجوم على إيران

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يقنعه أحد من القادة العرب والإسرائيليين بإلغاء الهجوم على إيران، بل هو نفسه اقتنع بذلك بعد تقارير عن إلغاء طهران تنفيذ الإعدامات.

ساحة البيت الأبيض

ونفى ترامب، اليوم السبت، في تصريحات له على ساحة البيت الأبيض، ما تردد حول تأثير ضغوط خارجية على قراره، موضحا أن الإلغاء الذي قامت به إيران لعمليات شنق مزمعة لأكثر من 800 شخص كان له أثر كبير في قراره.

وقال ترامب: "كان من المقرر إعدام أكثر من 800 شخص أمس. لم يشنقوا أحدا. ألغوا عمليات الشنق. كان لذلك تأثير كبير".

وفي سياق متصل، وعلى الرغم من انخفاض حدة الخطاب، تشير المعلومات إلى استمرار تحرك أصول عسكرية أمريكية نحو المنطقة لمواجهة التوترات القائمة. كما انضمت إسرائيل إلى الاستعدادات الدبلوماسية والعسكرية الجارية، حيث زار رئيس الموساد ديفيد بارنيا الولايات المتحدة للتشاور بشأن التطورات في إيران.

وكان البيت الأبيض قد أكد في اليوم السابق أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، محذرا طهران من أن أي تصعيد للعنف قد يؤدي إلى ردود فعل حازمة من الولايات المتحدة.

