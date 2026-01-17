السبت 17 يناير 2026
وكيل التعليم بالقليوبية عن فصل طالب اعتدى على معلمة: لا تهاون مع تجاوزات لجان الامتحانات

أعلن مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، فصل طالب لمدة 1 عام دراسي كامل بعد تهديده معلمته رافعًا عصا بيده داخل لجنة امتحانات بمدرسة مسطرد الثانوية الزراعية – نظام 3-5 سنوات، بلجنة فرعية رقم 16، يوم 15 يناير 2026، أثناء الفترة الأولى لمادة الرياضيات، مشيرا إلى أن تلك الخطوة انصاف لكرامة المعلم. 

وأوضح عبده أن المعلمة، المتخصصة في الزراعة – قسم الألبان، كانت تقوم بمراجعة أوراق الإجابة قبل تسليمها للكنترول حين وقعت الواقعة، مؤكدًا أن المديرية التعليمية شكلت لجنة للتحقيق وفحص الحادث بالكامل.

وأضاف أن لجنة الحماية المدرسية اتخذت قرار الفصل تنفيذًا لتعليمات الوزارة بعدم التهاون مع أي مخالفات داخل لجان الامتحانات، مشددًا على متابعة سير الامتحانات لضمان سلامة المعلمين والطلاب، مؤكدًا أن أي تجاوزات مماثلة ستتعامل معها المديرية بحزم وفق اللوائح القانونية.

من ناحية أخرى بدأت امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس الماضي يشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـمحافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.

وكان الطلاب قد أدوا في أول أيام الامتحانات، الخميس الماضي، امتحانات مواد التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تلتها مادة التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي القليوبية اليوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.

ومن المقرر أن يُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين. 

ومن جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات والصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية، وتوفير مناخ هادئ وآمن يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم دون أي معوقات.

