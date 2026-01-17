القبض على سائق توك توك أشعل النار بمحطة وقود بالسلام

السبت 17 يناير 2026
حوادث

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك لقيامه بإشعال النيران داخل محطة وقود بمدينة السلام بسبب قيام عامل محطة بمنعه من دخول المحطة بسبب سيره عكس الاتجاه.

 

رصدت مديرية أمن القاهرة ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام قائد مركبة توك توك بإشعال النيران داخل إحدى محطات الوقود بمنطقة السلام بالقاهرة.


وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 يناير الجاري، تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة داخل محطة وقود، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبسؤال مدير المحطة، أفاد بحدوث مشادة كلامية بين أحد عمال المحطة، المقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وقائد مركبة توك توك، وذلك عقب محاولة العامل منعه من دخول المحطة عكس الاتجاه.

وأضاف مدير المحطة أن قائد التوك توك، أقدم على إشعال النيران بأرضية المحطة، إلا أن عمال المحطة تمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده في حينه، دون حدوث أي تلفيات أو إصابات.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، المقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وضبط مركبة التوك توك المستخدمة في الواقعة.


وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

