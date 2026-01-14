الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

120 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بالقليوبية غدًا الخميس

امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تنطلق غدًا الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 – 2026 بمحافظة القليوبية، وذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

تعرف على الجدول، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية غدًا

غدا، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية وسط إجراءات مشددة

120 ألف طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بالقليوبية 


ويؤدي الامتحانات 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة القليوبية، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

120 ألف طالب يؤدون امتحانات الاعدادية بالقليوبية 
ويؤدي الطلاب الصف الثالث الاعدادي بالقليوبية في أول أيام الامتحانات مادتي التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، تليها التربية الفنية لمدة ساعتين، بالإضافة إلى امتحان التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.
ويؤدي الطلاب يوم السبت 17 يناير امتحان اللغة العربية والخط والإملاء لمدة ساعتين ونصف، بينما يؤدون يوم الأحد 18 يناير امتحاني الهندسة والدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين لكل مادة.
ويُعقد امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) يوم الثلاثاء 20 يناير لمدة ساعتين، على أن يؤدي الطلاب يوم الأربعاء 21 يناير امتحاني العلوم لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.
من جانبه، شدد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا تأمين أوراق الأسئلة والإجابات بأعلى درجات الحماية أثناء النقل والتوزيع، مع ضمان السرية التامة داخل المطبعة السرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بالقليوبية الشهادة الاعدادية بالقليوبية امتحانات الاعدادية بالقليوبية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية بالقليوبية محافظة القليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توقيع بروتوكول تعاون طبي للارتقاء بالخدمات الصحية بالمحافظة

مدير تعليم القليوبية يتفقد مركز توزيع الأسئلة والمطبعة السرية استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية
ads

الأكثر قراءة

دفاع منتخب مصر يواصل الصمود أمام هجوم السنغال بعد 75 دقيقة

شوط أول سلبي بين مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا (صور)

أمم أفريقيا، استمرار التعادل السلبي بين مصر والسنغال بعد مرور 30 دقيقة

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

أمم أفريقيا، ساديو ماني يتقدم بالهدف الأول لمنتخب السنغال في شباك مصر

بلومبرج: كبرى شركات الحديد في مصر ترفع أسعارها بداية من غد الخميس

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

منتخب مصر يخسر أمام السنغال بهدف ماني في نصف نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء 14-1-2026

انخفاض الروص والأربو والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

ديربي لندن، أرقام مواجهات آرسنال وتشيلسي قبل نصف نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل أوقات الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

أمين الفتوى يوضح الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج (فيديو)

ما حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية